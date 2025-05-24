美電子產品 禁送中國實驗室檢測

美國聯邦通訊委員會決定禁止具國家安全風險的中國實驗室檢測輸入美國市場的電子設備。圖為紐約中央車站的蘋果專賣店。（法新社）

2025/05/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）廿二日做出決議，禁止被視為對美國國家安全具有風險的中國實驗室檢測美國電子設備。

「路透」報導，這項禁令由FCC以四比○表決通過，包括智慧型手機、攝影機和電腦等在美使用的電子設備，未來禁止交由有國安風險的中國實驗室檢測。所有電子器材在輸入美國前，都得經過FCC的設備批准程序。

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中國實驗室有國安風險

FCC表示，他們發現許多當前受認可的實驗室與中國共產黨具有潛在深度連結，包括部分與中國國有企業或中國軍方有關。過去數年，這些實驗室已檢測數千件輸往美國市場的設備，提供了進入美國通訊基礎設施的門戶。據FCC統計，有七十五％的電子設備是在中國境內的實驗室檢測。

防堵中國通訊及科技產品威脅是近年美國跨黨派政府共識。FCC已在二○二二年十一月封殺來自中國科技大廠華為、中興通訊的新通訊設備，以及由海能達出產的通訊、影像監控設備；今年三月，FCC宣布調查包括華為、海康威視、中國電信等九間中國企業，以便判定是否試圖規避美國法規限制。

FCC「列管名單」辨別對美國國家安全造成威脅的特定通訊設備及服務，禁令針對的即是受列管名單企業控制或指示的中國實驗室。依照規範，若遭FCC認定與受禁止的企業存在聯繫，實驗室的認可將被撤銷。FCC也另外就擴大禁令至所有中國或其他敵對國家實驗室檢測的提案尋求意見。

FCC同日還投票通過要求與中國或其他外國對手有顯著關聯的企業、實體公開來自FCC的所有執照和授權。

對此，中國駐美使館反對美國「過度延伸國家安全概念，利用國家機構和長臂管轄對付中國企業」，也反對將貿易和科技議題轉變為政治武器。

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