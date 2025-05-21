為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以猛攻加薩 至少60死╱英暫停自貿談判 祭新制裁

    以色列19日起對加薩走廊的最新一輪攻勢，至20日造成至少60名巴勒斯坦人喪生。圖為以軍坦克開進加薩。（路透）

    以色列19日起對加薩走廊的最新一輪攻勢，至20日造成至少60名巴勒斯坦人喪生。圖為以軍坦克開進加薩。（路透）

    2025/05/21 05:30

    英加法︰若不停火 將採具體行動

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對加薩走廊的最新一輪攻勢，至廿日造成至少六十名巴勒斯坦人喪生。法國外交部長巴霍明確表示，法國「決心」承認巴勒斯坦國，並嚴厲譴責以色列的軍事行動與封鎖，造成加薩「不可原諒」的困境。英國、加拿大也與法國同調，三國領袖罕見發表聯合聲明，警告以色列若不停止攻勢，將採取「具體行動」。以色列總理納坦雅胡則強硬回擊，稱此舉形同對哈瑪斯的「重賞」。

    法外長︰決心承認巴勒斯坦國

    英國首相施凱爾、法國總統馬克宏及加拿大總理卡尼在聯合聲明中，批評以色列拒絕人道援助，並指其有違反國際人道法之虞，若不停止軍事行動並解除援助限制，三國將「不會袖手旁觀」。聲明也強調，「我們致力於承認巴勒斯坦國」，以促進「兩國方案」（two-state solution）。

    英國廿日率先採取行動，宣布暫停與以色列的自由貿易談判，對約旦河西岸的猶太屯墾區施加新制裁，並召喚以色列大使。英國首相施凱爾也在國會抨擊以色列，強調加薩兒童所承受的苦難「完全無法容忍」，重申呼籲停火。他也要求增加對加薩的人道援助，批評以色列目前允許的援助量「遠遠不足」。以色列十九日允許運送嬰兒食品等急需物資的卡車進入加薩，但聯合國表示，這些援助僅是「杯水車薪」。

    法國方面，外長巴霍呼應總統馬克宏，再次敦促歐盟審查與以色列的夥伴關係協定，尤其是其人權承諾，並指此可能導致協定「最終中止」。瑞典外交部長斯典尼嘉德廿日也發表聲明指出，將推動歐盟對以色列部長級高官實施制裁。

    面對西方盟友施壓，納坦雅胡辦公室激烈反駁，指控三國在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」未被消滅前，即要求以色列結束防衛戰爭，並主張承認巴勒斯坦國，是「為二○二三年十月七日的種族滅絕式攻擊提供重賞」。他堅稱以色列將戰至「全面勝利」，並重申釋放人質及加薩非軍事化等停戰條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播