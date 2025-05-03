簽好礦產協議 川普首批准對烏軍售

美國極右派人士盧默在其IG發文，稱其追隨者發來照片，顯示亞利桑那州土桑市一處機場出現有烏克蘭國旗的運輸機，「十分有趣」。智庫Keystone隨後也發文，稱白色密封包裹物是垂直尾翼、發動機和機翼、機頭被拆除的F-16飛機，正被貨車載到烏國運輸機上。（取自網路）

2025/05/03 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國與烏克蘭簽署礦產協議後，烏克蘭「基輔郵報」報導，外交消息人士透露，美國國務院已通知國會，將批准向烏克蘭出口「五千萬美元或以上」的國防設備和服務。這將是美國總統川普上任以來首次向烏國出售軍事設備，顯示礦產協議的簽訂為恢復軍售開闢道路。烏國總統澤倫斯基一日稱讚這項協議是「真正的平等」，提供了大規模投資機會。

澤倫斯基稱讚礦產協議是真正的平等

基輔郵報指出，此次軍售是透過「直接商業銷售」（DCS）方式進行。美國在二○一五年到二三年間，曾透過DCS向烏國出售約十六億美元的國防設備和服務。之前美國對烏克蘭的最後一批軍援是在拜登政府末期，當時國會趕在川普上任前授權十億美元。

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澤倫斯基一日針對礦產協議表示，這是他與川普總統在梵蒂岡會晤的第一個成果，該協議是「真正的平等」，「我們正等待會晤的其他成果」。就在幾週前，澤倫斯基才宣布，烏克蘭打算從美國購買價值三百億至五百億美元的防空系統和武器，做為未來安全保障。

烏國總統顧問波多利雅科表示，烏國希望能夠迅速恢復武器交付。他說，雖然美方未直接表明「你們將收到這些特定武器」，但已為軍購談判開啟可能性。

目前尚不清楚軍售詳細內容。不過，自上週網路開始流傳至少三架美軍退役的F-16戰機被從亞利桑那州的飛機墳場運上烏國An-124運輸機的照片，且航班追蹤顯示，這架飛機飛往波蘭後，美國空軍一位發言人證實，美方向歐洲提供完全無法使用的退役F-16戰機做為零件，來支持歐洲維護捐贈給烏國空軍的F-16戰機。

美國財政部長貝森特一日表示，美烏礦產協議向俄領導階層發出強烈訊號，美烏兩國人民在目標上完全一致，讓川普總統在更強有力的基礎上與俄國協商。不過，副總統范斯則警告，烏克蘭戰爭「不會很快結束」。

俄羅斯總統普廷迄今仍未對美烏礦產協議發表意見。但俄國前總統梅德維傑夫卻宣稱這是「澤倫斯基的災難」，因為「川普將基輔當局逼入絕境」，不得不以礦產資源來換取美國援助。

美國極右派人士盧默在其IG發文，稱其追隨者發來照片，顯示亞利桑那州土桑市一處機場出現有烏克蘭國旗的運輸機，「十分有趣」。智庫Keystone隨後也發文，稱白色密封包裹物是垂直尾翼、發動機和機翼、機頭被拆除的F-16飛機，正被貨車載到烏國運輸機上。（取自網路）

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