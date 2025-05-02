南韓大選剩30天 李在明違反選舉法重審

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法，最高法院1日就二審無罪判決發回重審，為李在明參選總統之路投下變數。（路透檔案照）

2025/05/02 05:30

代總統韓悳洙請辭 預計今日宣布參選

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統大選前夕，政局再生震盪。聲勢領先的最大在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明，先前在二審中違反公職選舉法獲判無罪的裁決，一日遭最高法院推翻，發回高等法院重審，為他的總統之路投下重大變數。若李在明重審被判有罪，五年內將不得參選公職。同日，代理總統職務的國務總理韓悳洙宣布請辭，暗示將角逐大位，預計二日正式宣布參選。

重審若被判有罪 五年內不得參選

南韓總統大選定於六月三日舉行，旨在選出接替因宣布戒嚴而遭彈劾下台的前總統尹錫悅人選。李在明因在二○二一年競選總統期間被控發表不實言論，一審被判有罪，上訴後在二審獲高院判決無罪，掃除參選障礙。但檢方上訴至最高院，最高院大法官以十比二撤銷無罪判決，發回重審。判決指出，高院對法律的理解有誤，強調「尋求公職的候選人，在表達攸關公共利益的意見或信念時，不能被賦予與普通公民相同範圍和程度的言論自由」。

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對此，共同民主黨強烈反彈，抨擊最高院「干預選舉」，是「尹錫悅盟友的司法政變」。李在明回應稱，判決結果出乎意料，但民意最重要，「政治終究是由國民做主的，我將順從民意」，表達不會退選的立場。不過，可能與李在明角逐總統大位的他黨候選人韓東勳、金文洙、李俊錫等人，都表示最高院發回更審形同判決有罪，要求李在明退選。

六月三日大選前裁決 極為困難

儘管最高院的判決對李在明是一大打擊，但分析家認為，下級法院審理最高院發回的案件，通常需要約三個月時間，要在六月三日大選前做出裁決極為困難。即使法院做出不利判決，李在明仍可上訴，或許能為他爭取到勝選所需的時間。除了選舉官司，李在明還面臨一系列其他貪腐指控的審判。若他贏得總統大選，根據總統豁免權，這些訴訟程序可能暫停，待任期結束後再續。

另一方面，七十五歲的代理總統韓悳洙在全國電視談話中表示，他面前有兩條路，「一條是完成目前的職責，另一條則是卸下重任後承擔更大的責任」，最終決定卸任。外界普遍預期，擁有哈佛大學經濟學博士學位、公務體系資歷近四十年的韓悳洙，將與主要保守派政黨「國民力量黨」結盟，共同對抗民調領先的李在明。

隨著韓悳洙與副總理兼企劃財政部長崔相穆雙雙請辭，教育部長李周浩將代理總統，直至新總統選出。蓋洛普最新民調顯示，六十歲李在明以卅八％支持率遙遙領先，其他對手支持率均為個位數，其中韓悳洙為六％。

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