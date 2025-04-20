停火選項 美考慮承認俄佔克里米亞

美國總統川普傳出有意承認俄羅斯對克里米亞半島的控制權，以此促使俄國總統普廷與烏克蘭達成和平協議。（美聯社檔案照）

2025/04/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國國務卿魯比歐表示若無法加速烏克蘭和俄羅斯敲定停戰協議、美方很有可能放棄推動斡旋之後，「彭博」十九日引述知情人士披露，華府有意承認俄國對克里米亞半島的合法控制權，但尚未就此做出最終決定。與此同時，美國總統川普也呼應魯比歐的說法，強調若烏俄其中一方讓停戰窒礙難行，美方考慮撒手不管，但不希望走到這一步。

加速進程 也考慮放鬆部分對俄制裁

知情人士指出，魯比歐與川普的中東特使魏科夫十七日在法國巴黎向烏、英、法、德等盟友闡述華府的烏俄和平協議框架，提出在俄國長期遵守停火的前提下，放鬆部分對俄制裁。該方案將凍結現有交戰線，等於允許俄國持續控制已占領的烏國領土，甚至承認俄國合法控制克里米亞半島。此外，烏國也不可能加入北大西洋公約組織（NATO）。據了解，魯比歐也與俄國外交部長拉夫羅夫在電話中就此進行溝通。

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國際不會接受 避免非法吞併合法化

克里米亞半島在二○一四年遭俄國入侵及佔領，隨後莫斯科在當地舉行公投，藉此營造合法執政假象，但國際社會一直拒絕承認俄國擁有當地主權，避免非法吞併手段合法化。因此，美方承認克里米亞由俄國控制，可能破壞禁止動武奪取土地的國際法及公約。烏國總統澤倫斯基已多次表明，不會同意割讓領土給俄國。

烏國不會同意割讓領土 歐盟也不承認

一位官員表示，上述方案尚未定案，華府必須與基輔進一步討論，但歐洲盟友不會承認任何被佔領土地歸俄國所有。官員也說，如果克里姆林宮不同意停止戰鬥，談判​​將毫無意義，向烏國提供安全保障以確保協議有效是任何協議的重要組成部分。華府預計近日在英國倫敦繼續討論和平協議框架後續事宜。據悉，基輔同意停火，但莫斯科也須同意停火，才能進一步討論其他問題。在巴黎會談上，烏國代表團主要討論如何監督停火及維和部隊問題。

與此同時，川普十八日對烏俄和談進展表現出不耐煩，稱他希望儘快促成雙方停戰，「最好現在就可以」，但若其中一方讓事情變得非常困難，美方就會說，「你們是傻瓜，你們是可怕的人，我們不管了」。不過，川普也強調希望不用那麼做，「我們有很好的機會可以解決問題」。

針對美方是否準備完全退出烏俄協商及會談，川普稱自己「不想這麼說」，仍希望看到戰爭結束。對於俄國總統普廷是否刻意拖延和談，川普則說「希望不是」。此外，川普也重申，他一生都在進行重大談判，知道什麼時候人們在耍他，什麼時候不是；對於烏俄戰爭，他必須看到想結束戰爭的「熱忱」，也認為目前在烏俄身上都能看到。

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