UG獻花風波》胡采蘋揭商標紀錄：與中國霸王茶姬「巧合過頭」

民眾獻花處赫見UG手搖飲。（資料照）

北捷連續攻擊事件釀重大傷亡，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻在花束上暴露品牌引發議論，隨後開記者會道歉，承認行為確實不當。對此，財經網紅胡采蘋表示，原本認為「UG獻花打廣告」只是撞在整個社會憤怒傷心的時刻也太倒楣，孰料其團隊人員細查發現，UG註冊中國霸王茶姬招牌飲品「伯牙絕弦」的紀錄，且在今年9月，UG撤銷了這個註冊，而就在前後幾天的時間，霸王茶姬的新加坡公司，在台灣把「伯牙絕弦」註冊回去。

胡采蘋今於社群平台發文提及，做生意不容易，我覺得「UG獻花打廣告」事件只是撞在了整個社會憤怒傷心的時刻，被電視新聞全面追打，實在也是太倒楣了。

請繼續往下閱讀...

不過，就在她這麼想的時候，我們的研究員突然丟了一個連結到工作群組，在Threads上有1個新註冊的帳號，第1條發文就是洗白文，說是看了YT頻道「Emmy追劇時間」的全聯影片，全聯那麼惡劣才值得抵制，UG有這麼過份嗎？「研究員說，突然出現很多這類帳號在洗白，還拖我們下水」。

胡采蘋直言，一家去年開幕、才50家店的、初創時期的手搖飲店，竟然有撒網路宣傳預算，感到很好奇，於是上網看了大量貼文。我們的研究員找到很多資料，他說UG應該是一家抄襲中國霸王茶姬的公司，IT介面、美術風格、包裝設計都是類似的，連吸管也是一樣的三根細吸管連在一起，還用了今年在中國引發一輪「科技與狠活」爭論的冰勃朗奶精。

胡采蘋指出，她速速看完財報年報和公司資料，原來UG就是我們小時候的「歇腳亭」，「這是我大學時期的大愛店」，他們的珍珠在當時可說是全台灣最好吃，然而後來快可立、橘子工坊等新品牌，開始以創新的冰沙、水果等新飲品種類，大量吸引加盟店鋪開市場以後，歇腳亭變得很難競爭，老闆後來決定西進中國。

歇腳亭幾乎是跟我差不多的時間去了中國，但是當時中國市場上已經有一家模仿歇腳亭的仙踪林品牌了（也是台灣人開的），而且非常神奇的是，仙踪林這種主打茶飲空間的模式，竟然也在中國市場上，被同為台灣品牌的都可CoCo和50嵐（在中國叫一點點）逐步淘汰替代。

幾乎發生了跟台灣市場一模一樣的劇本，快速出餐、創新飲料，菜單至少要有奶茶、果茶二三十種選擇，以及招牌飲品、季節飲品的這種模式，也在中國市場打敗以歡聚空間為主打的飲料店，跟台灣發生的情形一模一樣。然而歇腳亭並沒有發展出亮麗的飲料菜單，而是選擇了退出中國市場，前進美國。這一次ShareTea真的找到處女地，美國市場很買單台灣珍奶，歇腳亭的母公司聯發國際在2018、2019年都賺回每股盈餘10元新台幣左右，大獲全勝。

一直到中國市場開出自己的奶茶品牌，創投資本快速催熟，中國市場的生意也不好做了，各家品牌才前進美國，導致美國手搖飲這幾年非常競爭，聯發國際的獲利才掉下來。

胡采蘋說，「我做財經新聞20多年，深知每個企業家都有一定的決策模式，大致上都與這個人的性格有關，導致很多決策都是事前可猜測的。少數不可預測的都是商業天才，例如馬斯克，例如黎智英。」

一個因為台灣市場難做而前進中國、中國市場難做而前進美國的老闆，他是不太可能在美國市場變得難做的時候，突然生出了一張過去十幾年早就應該交給市場的一份菜單，突然的殺回了全球手搖飲店最密集、最競爭的珍珠奶茶發明國台灣，這完全不符合他的性格與風險承受能力，完全不合理。

就在這個時候，我們的後製同學查到UG註冊了中國霸王茶姬招牌飲品「伯牙絕弦」的紀錄，而且在今年九月，UG撤銷了這個註冊，並且就在前後幾天的時間，霸王茶姬的新加坡公司，在台灣把「伯牙絕弦」註冊回去，雙方就像是說好了一樣。「所以這到底是一家抄襲中國霸王茶姬的品牌，還是其實這就是霸王茶姬在台灣的白手套呢？」

在去年，中國市場50萬家手搖飲倒掉20萬家店，霸王茶姬今年股票上市時交出的財報都是獲利成長200%上下，今年股票上市後，獲利連兩季衰退38%，股價割一波韭菜後從40美元掉到12美元。中國最早上市的明星品牌奈雪的茶，去年則是慘賠9億人民幣。這些品牌都會有尋找新市場的衝動，就像他們前進美國逃生，導致歇腳亭獲利衰退一樣。

胡采蘋坦言，而與此同時，一家向來以逃跑面對市場的老公司聯發國際，怎麼會突然生出了十幾年來都沒生出來的創新菜單，頂著「台版霸王茶姬」的宣傳策略，重返全世界最競爭的台灣市場呢？「如果我沒有看到那條把我拖下水的洗白貼文，我可能根本不會開始研究這件事情，而果然冰山的一角，下面恐怕都藏著更大的冰山」。

相關新聞請見︰

獻花哀悼北捷死者大露整袋UG品牌挨轟 董事長鄭凱隆認了行為不當

手搖品牌「UG樂己」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法