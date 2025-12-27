北海道暴風雪 滑雪遊客艱難移動、滑板吹飛影像曝

網路流傳一段北海道知名滑雪勝地二世古遊客們受到暴風雪侵襲，只能趴在地上或是艱難移動的影片。（圖擷取自 X）

日本北海道受到迅速增強的低氣壓影響而出現暴風雪，許多交通方式因為大雪而阻斷。暴風雪也造成北海道東北部與東部為主的地區停電。而網路流傳一段北海道知名滑雪勝地二世古遊客們受到暴風雪侵襲，只能趴在地上或是艱難移動的影片。

社群平台X流傳一段26日滑雪遊客們在山上遭遇暴風雪，從影片中可以看到滑雪板被吹走，許多遊客都很難站起，甚至有人被吹到趴在地上無法起身，只能匍匐前進，風速強勁到許多人根本站不穩。

日本北海道多處地區自14日起遭遇暴風雪，許多地區深受影響，日本氣象廳27日對北海道和東北沿岸多地區發布暴風雪警報，提醒民眾要做好防災準備。

