關稅、台海兩大變數 AUKUS核潛艦交易蒙陰影

路透報導，美國擔憂若澳洲不願公開討論在台海衝突中使用核潛艦對抗中國，將削弱印太地區的威懾力。圖為二○二一年十月廿九日，澳洲柯林斯級潛艦（前）與英國「機敏號」核動力攻擊潛艦（後）停靠在西澳洲伯斯的史特靈皇家海軍基地。（歐新社）

2025/04/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透獨家披露，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）下的美國對澳核潛艦軍售計畫面臨新挑戰。川普政府關稅政策以及華府對澳洲於潛在台海衝突中嚇阻角色的疑慮，使計畫前景蒙上陰影。

澳洲國防部長馬勒斯上月與美國防長赫格塞斯會談後表示，美國能否提升潛艦產能以滿足自身需求，將決定澳洲二○三二年起能否按計畫購買三艘維吉尼亞級核潛艦。此外，澳方需在今年支付廿億美元協助升級美國船廠，而川普政府還要求增加款項。

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更為關鍵的是，華府日益憂慮澳洲對在台海衝突中動用核潛艦對抗中國的態度猶豫不決。哈德遜研究所專家克拉克指出，有效嚇阻需要「在和平時期就討論戰時使用方式，但澳洲官方尚未展現此類意願」。

台海兵推 澳態度不明

他透露，在一場模擬「中國封鎖台灣」的兵推中，澳洲國防軍指揮官未選擇使用核潛艦攻擊南海中國目標，而是側重以空中力量、無人機和飛彈保護本土北部通道，並將潛艦部署在靠近澳洲的水域監控。

美國國會預算辦公室及海軍聽證會的證詞也呼應此顧慮，指出「坎培拉未明確表態其軍隊是否會在因台灣引發的衝突中，與美國並肩作戰」。隨著美軍將與中國衝突的最後期限設為二○二七年，釐清澳洲在台海危機中的角色變得尤為迫切。

雪梨大學美國研究中心研究員狄恩分析，若發生「台灣突發狀況」，澳洲可能不直接介入，優先保護本土做為美軍前進基地。做為澳洲「國防戰略檢討」共同作者，狄恩的觀點影響了艾班尼斯政府的國防戰略調整。

澳洲部署核潛艦是其「拒止戰略」的核心。五角大廈與白宮國家安全會議皆重申將按計畫推進AUKUS。AUKUS計畫長達卅年：二○二七年起美英潛艦輪駐西澳史特靈基地；二○三二年起澳洲接收維吉尼亞級潛艦；二○四○年澳英共造潛艦就緒。

澳洲勞工黨政府已於二○二三年將購買維吉尼亞級潛艦納入AUKUS協議，儘管獲兩大政黨支持，但未能取得川普關稅豁免已引發澳洲國內不滿，使協議面臨更嚴格公眾審視。五月三日的大選若產生懸峙國會，質疑協議的獨立派可能獲得更大影響力。促成協議的自由黨前總理莫里森直言，協議旨在嚇阻「中國威脅」。

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