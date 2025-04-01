中企承建大樓震垮 泰工業部長︰懷疑鋼材不合格

由中國企業承建的泰國曼谷33層摩天大樓，在緬甸大地震中徹底崩塌，泰國工業部已派遣調查小組查明原因。（美聯社）

2025/04/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕由中國企業承建的泰國曼谷卅三層摩天大樓，在三月廿八日的緬甸規模七．七地震中徹底崩塌，造成至少十一人喪生。持續進行搶救的同時，泰國工業部已派遣調查小組查明原因，釐清是否為鋼筋品質低落、工程設計缺陷或其他因素導致。泰國工業部長艾卡納初步勘驗現場後表示，他懷疑大樓使用不合格鋼材。

該棟大樓為「義大利─泰國發展集團」（ITD）與中國國有企業「中國中鐵」（CREC）子公司「中鐵十局」集團的聯合投資計畫，規劃為審計署辦公大樓，工期已超過三年，經費約五八○○萬美元（約十九．四億台幣）。據泰國媒體報導，中鐵十局泰國分部成立於二○一八年，承接辦公場所、住宅、公共道路、鐵路和地下鐵路工程。

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這棟中企承建的大樓是泰國在緬甸強震中唯一完全倒塌的建物。強震發生後，泰國總理貝東塔三月廿九日下令相關機構在一週內釐清坍塌原因。艾卡納卅日帶隊在瓦礫堆中收集建材樣本，並於現場進行檢測。他指出，過去半年來，工業部一直在取締生產不合格鋼材的公司，「許多工廠都在使用從中國整套搬移過來的舊式生產流程與設備，這導致鋼材品質不符檢驗標準。」

進倒塌大樓搜文件 四中國男遭警調查

具土木工程師專業的泰國民主黨成員素萬沙瓦（Suchatchavee Suwansawas）向英國「每日電訊報」表示，儘管推斷結論言之過早，但「看看其他建築，甚至是仍在建造中的高層建築都安然無恙，可見是設計或施建其中一端出錯」。「泰國反貪腐組織」主席馬納則說，該組織在施工期間多次前往工地考察，結果發現工程延誤、勞工短缺，甚至有偷工減料之嫌。

截至三月卅一日，泰國救援人員仍在搜尋可能受困瓦礫堆下的七十六人。據官方統計，截至卅日，曼谷的地震罹難者至少十八人，多數為坍塌大樓的建築工人；另有卅三人受傷，七十八人失蹤。

另據「中央社」引述泰國媒體「報導者」（The Reporters）報導，曼谷警方三月廿九日接獲報案，有民眾目擊四名中國男子進入倒塌大樓，疑似在搜尋檔案。後續查驗簽證、工作許可證和護照後，確認四人均為ITD員工，聲稱是為取回文件以便向保險公司索賠。警方查扣卅二份文件，並擬控告四人違反防災相關法規。

緬甸軍政府統計 至少二○五六死

緬甸地震進入第四天，軍政府卅一日統計，至少二○五六人罹難，逾三九○○人受傷。隨著七十二小時的合理救援時限流逝，外媒預料死傷人數恐持續升高。

36歲的泰國媽媽Kanthong Saenmuangshin在3月28日緬甸大地震當天，原本只是前往曼谷的泰國警察總醫院做例行產檢，地震發生時，她突然開始陣痛，最後躺在疏散的移動病床上產下1名女嬰。當她的女兒出生時，地面已經停止搖晃，女兒的到來也為她帶來了無比欣慰與喜悅。（路透）

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