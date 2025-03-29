美防長訪菲前 中共轟-6南海現蹤

美國國防部長赫格塞斯（左）廿八日抵達亞洲訪問第一站菲律賓，會晤菲國防長鐵歐多洛。（法新社）

2025/03/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「Signal門」洩密醜聞纏身的美國國防部長赫格塞斯廿八日抵達菲律賓進行訪問，強調威懾在對抗中國威脅以確保南海航行自由上有其必要，但遭北京當局反嗆此發言加劇區域緊張。在此同時，最新衛星畫面顯示，中國於赫格塞斯訪菲前就在有主權爭議的南海黃岩島周圍部署兩架遠程轟-6轟炸機，為北京當局最新宣示南海主權之舉，專家認為北京意在給美國下馬威。

赫格塞斯強調抗中 確保南海航行自由

赫格塞斯在與菲國總統小馬可仕會面時表示，「考量到來自共產中國的威脅，威懾在全球皆有其必要，但在此區、在貴國，特別有其必要」；「朋友必須肩並肩以嚇阻衝突，以確保航行自由，不管（這片水域）叫南海還是西菲律賓海…以實力獲致的和平才是真和平」。中菲因主權爭議頻於南海爆發海空衝突，至於「肩並肩」是預定下月登場的美菲年度聯合軍演之名。

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對此，中國外交部發言人郭嘉昆廿八日在例行記者會指出，美菲合作不應針對第三方或損害第三方利益，更不應渲染所謂威脅，挑動對抗，加劇地區緊張。他也反控美國在南海挑事生非，以及「奉勸」菲國勿「倚美鬧海」，試圖挑動軍事對抗。

美國太空科技公司馬薩爾科技廿四日拍攝的影像顯示，南海黃岩島東方有兩架中國的轟-6轟炸機。中國國防部未立即回覆路透就部署規模與部署時間點是否刻意強碰赫格塞斯出訪等提問。此外，菲律賓國安會與軍方亦未回應置評要求。台中菲皆宣稱擁有實質上被北京控制的黃岩島主權。

轟-6自二○一八年降落西沙群島起部署於南海，隨著中國擴大其軍事存在，北京當局已逐步加大轟-6在南海的部署。專家表示，轟-6此時現身南海並非偶然。澳洲「格里菲斯亞洲研究所」研究員雷頓說，北京藉此傳達「中國擁有一支先進軍隊」的訊號；至於第二項訊號則是，「不光是你們美國人，我們（中國）也有長程打擊的潛力，而且數量更多」。

美國馬薩爾科技衛星影像公司拍攝到的中國轟六戰機飛越南海黃岩島海域畫面。（路透）

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