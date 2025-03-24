美特使：烏俄談判癥結在「佔領區歸屬」

美國特使魏科夫指出，烏克蘭和俄羅斯和平談判的最大障礙，在於克里米亞與烏東四州被佔領區的歸屬問題。（美聯社檔案照）

2025/03/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對烏克蘭和俄羅斯和平談判的最大障礙，美國特使魏科夫指出，在於克里米亞與烏東四州被佔領區的歸屬問題，他形容這是談判中「房間裡的大象」，即顯而易見卻被刻意忽略的關鍵問題。魏科夫並對俄國總統普廷讚譽有加，形容他「親切」、「聰明」且「直率」，還批評倡議組成國際維和部隊以支持烏克蘭停火的英國首相施凱爾「作秀」，將問題過份簡單化。

像談判中「房間裡的大象」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，魏科夫接受美國保守派媒體人、前「福斯新聞」主播卡爾森專訪時表示，川普政府與俄羅斯的談判已「取得許多人認為不可能的進展」，但領土爭議仍待解決。值得注意的是，魏科夫似乎對烏克蘭東部四個地區—頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松的名稱不甚熟悉，還需要卡爾森提醒。這四個地區是俄羅斯入侵烏克蘭期間非法併吞的領土，烏方堅決反對割讓。

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魏科夫聲稱，這些地區舉行的入俄公投結果，證明當地民眾希望脫離烏克蘭，「他們說俄語，公投中絕大多數人都表示希望接受俄羅斯統治」。然而，CNN先前報導指出，當地投票是在槍口下進行，結果早已成定局。

身兼川普中東特使並在俄羅斯談判中擔任要角的魏科夫表示，「烏克蘭在領土讓步上的憲法限制」，已成為談判的核心難題。烏俄談判的癥結在於「俄羅斯實際控制的領土，國際社會是否承認」，以及烏國總統澤倫斯基若承認割讓領土，其政治生命能否延續。

魏科夫十三日在莫斯科與普廷會談數小時，「我認為普廷不是壞人」，「他超級聰明」，是致力尋求終結烏俄戰爭的「偉大」領袖。魏科夫還透露，普廷委託俄羅斯頂尖藝術家，為川普繪製一幅肖像畫，並由他帶回美國。而且，川普去年九月遇刺未遂後，普廷曾「到當地教堂與神父會面，為川普祈禱」，這些舉動顯然令川普感動。

魏科夫樂觀預期，黑海的停火協議將在「未來一週內」實施，而卅天的全面停火協議也「已經不遠了」，並暗示解決烏克蘭戰爭可能促成美俄更廣泛合作。美方將於廿四日在沙烏地阿拉伯分別會見烏俄兩國官員，繼續協商。

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