川普打造F-47 任內組建機隊

美國總統川普在白宮宣布空軍第六代戰機F-47將由波音公司生產，並稱許其性能遠超既有戰機，有助維持美軍空中優勢。（彭博）

2025/03/23 05:30

正視中國威脅 由波音製造第6代戰機

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿一日宣布，美軍「次世代制空權」（NGAD）計畫由波音公司得手，將打造全球第一款第六代戰機，並命名為「F-47」。川普表示，該戰機將是有史以來最先進、性能最強大、最具殺傷力的飛機，且實驗版飛機已秘密試飛五年，有信心F-47性能將遠遠超過其他國家現有戰機。五角大廈也強調，F-47的匿蹤和突圍能力無與倫比，對於與中國的潛在衝突至關重要。

技術超前 幾乎無法被偵測到

川普在國防部長赫格塞斯及其他美軍將領陪同下，在白宮宣布NGAD計畫由波音打敗洛克希德馬丁公司拿下。川普表示，F-47是一款前所未見的戰機，在速度、機動性和載荷能力方面遠勝其他戰機，將配備最先進的匿蹤技術，幾乎無法被偵測到，「世界上沒有任何一架飛機能與它相提並論，美國的敵人不會看到它的到來，若真的發生衝突，敵人根本不會知道是被什麼擊中」。

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取代現役F-22 單架成本近百億

川普指出，F-47將取代現役的F-22戰機，且將搭載數架無人機一同運行，預計在他任內就會建成一支全新的F-47機隊，美國政府也已下大量訂單，但出於安全原因無法透露價格。美國國會預算辦公室曾在二○一八年推估，NGAD第六代戰機的單架成本可能高達三億美元（約九十九．七億台幣），比F-35每架八千萬美元及F-22每架一．四三億美元高出許多，但空軍參謀長阿爾文透露，F-47的成本將低於F-22。

國防部長赫格塞斯說，未來的F-47機隊向美國盟友釋出一個非常明確、直接的訊息，「我們不會離開」，同時也向敵人表明，在未來好幾年，美國有能力毫無阻礙地在全球投射力量。川普另透露，美國盟友也想採購F-47，但可能會出售性能弱化十％版本給某些盟友，因為「也許有一天他們就不是盟友了」。

不過，批評者對NGAD計畫的成本和必要性提出質疑，指五角大廈目前仍在努力全面生產F-35戰機，且F-35在整個服役期間預計花費納稅人逾一．七兆美元。此外，五角大廈預計籌建一支一百架匿蹤轟炸機B-21「突襲者」機隊，其有許多尖端技術相同，總成本推估一千三百億美元起跳。首架B-21目前正進行試飛。

匿蹤轟炸機B-21也正在試飛

一名國防官員透露，拜登時期的空軍部長肯達爾一度下令暫停NGAD計畫並進行檢討，但在分析NGAD計畫對於美國與中國衝突的影響後，確定美國仍需要NGAD戰機，因此才將發包權交由即將上任的川普。該官員還說，NGAD將帶來「完全不同程度的低可觀測性」，航程也將比F-35或其他現有戰機更長，因此需要的加油次數也較少，未來還計畫推出NGAD的無人機版本。

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