雙普通話 普廷要求停火期間停止軍援

美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷（右）18日通話，討論如何解決烏俄衝突及美俄關係正常化。（法新社檔案照）

2025/03/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十八日與俄羅斯總統普廷通電，商討卅天停火措施在內的烏俄和平協議。彭博引述知情人士說法，俄方欲阻止外國軍事支援進入烏克蘭，或至少擋下美國援助。因此，普廷要求川普提出的協議，須包含停火期間美方全面停止向烏克蘭運輸武器和軍援，待烏克蘭同意並遵守和平協議中俄方預設涵蓋的軍力限制後，便可恢復武器輸送。

自二○二二年二月烏俄衝突爆發後，烏克蘭所需武器的國內生產佔比從十％大幅增長至卅％以上，但主要仍依靠美國的四十％和歐洲當前約卅％供應維繫戰力。高階歐洲官員表示，歐洲對於是否同意莫斯科停止軍援的要求極度躊躇，後果恐使俄國能夠在停戰期間重整軍備，烏克蘭卻受到掣肘。

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依照川普政府近期論述，顯現出對俄羅斯的領土要求讓步，並要基輔放棄加入北大西洋公約組織（NATO）意圖。美國智庫「歐亞集團」主席庫普詹認為，華府可能還會希望烏克蘭接受實質中立地位及某種程度的軍事限制，與克里姆林宮的要求一致。

川普十七日在空軍一號上向媒體示意，美俄協商已涉及「資產分配」議題，會與普廷談論「土地與發電廠」。外媒分析，自開戰初期便被俄軍佔領，供應烏國近四分之一電力的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia），以及二○一四年遭俄國佔領，但不被絕大多數國家承認合法性的克里米亞半島，皆可能讓予俄羅斯。

川普同日在社群媒體發文表示，雖然烏俄最終和平協議的許多要素已取得共識，仍存留多項議題需要處理；國務卿魯比歐接受「福斯新聞」訪問時談到，與烏國的協商取得對方良好承諾，「現在我們得從俄方取得類似的成果」。白宮新聞秘書李威特向媒體表示，若與普廷的通話結果不如預期，川普願意對俄國施加更多制裁。

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