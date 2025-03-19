以哈重回戰爭 加薩死傷近千

以色列十八日對加薩走廊發動大規模空襲，宣告延長停火協議談判破局。加薩衛生部指出，空襲造成至少四○四人死亡、五六○人受傷。圖為以色列戰車和挖土機進入加薩北部。（法新社）

2025/03/19 05:30

以控哈瑪斯拒釋人質 延長停火談判破局

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十八日對加薩發動大規模空襲，以行動宣告延長停火協議談判破局。總理納坦雅胡聲稱，空襲是為了回應巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯「屢次拒絕釋放我們的人質」，及不願接受中間協調國的延長停火提案；加薩衛生部指出，空襲造成至少四百人死亡、超過五百人受傷。

納坦雅胡在社群媒體發文宣示，「從今天起，以色列將以更強力的軍事力量對抗哈瑪斯」；國防部長卡茲表示，「若不釋放人質，地獄之門將在加薩開啟」、「除非人質全數返家並達成所有戰爭目標，否則我們不會停止戰鬥」。

請繼續往下閱讀...

以軍可能重啟地面入侵行動

英國「金融時報」報導，以色列官員透露，此波在停火協議後發動的密集軍事行動，旨在打擊「哈瑪斯中階軍事指揮官、領導層官員和恐怖份子基礎建設」，行動時長會視需要持續下去，且不限於空襲，意味著可能重啟地面入侵行動。

哈瑪斯譴責空襲為「背信的侵犯」

哈瑪斯譴責以色列空襲為「背信的侵犯」，「納坦雅胡及其極端政府決定推翻停火協議，使身在加薩的囚犯命運陷入未知」。一名哈瑪斯高階官員警告，納坦雅胡重回戰爭的決定，等同對尚留在加薩的人質宣判死刑。加薩衛生部表示，至少有四○四人在襲擊中死亡、五六○人受傷，而早前的說法是四一三死、六六○傷。據了解，死者中包括四名加薩政府高官。

值此之際，美國正加大施壓中東伊朗勢力，包括強勢要求德黑蘭政府透過協議終止核計畫，否則將面臨軍事威脅；美航空母艦「杜魯門號」於十五、十七日對伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」勢力範圍發動空襲。

以空襲加薩行動 獲得美方支持

川普政府證實，以方在發動空襲前先向白宮諮詢，獲得美方支持。白宮新聞秘書李威特向「福斯新聞」表示，「哈瑪斯、青年運動和伊朗，這些試圖對以色列和美國進行恐怖活動的國家、組織，將會見識到需要付出的代價」。

以哈在為期六週的第一階段停火協議中交換超過卅名以國人質和約一五○○名巴勒斯坦囚犯。期限在一日到期後，雙方遲遲無法達成延長停火共識。美國國家安全會議發言人休斯告訴金融時報，「哈瑪斯可以釋放人質來延長停火，但他們選擇拒絕和戰爭」。目前尚有五十九名人質尚未獲釋，研判倖存者不到一半。

美以要求釋放五至十一名尚存人質，把停火期限延長至穆斯林「齋戒月」（二月廿八至三月卅日）和猶太教「逾越節」（四月十二至廿日）後；哈瑪斯表示願意釋放五名人質，但據以方判斷只有一人存活，指責哈瑪斯操弄協議，並在本月初停止所有援助物資進入加薩，切斷該地區最後一條輸電線路，並威脅中斷水資源供應。

代表以色列人質家庭的「人質和失蹤家庭論壇」在空襲後發布聲明，表示感到「震驚、憤怒和恐懼」，指控納坦雅胡政府蓄意干擾釋放程序，危及人質性命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法