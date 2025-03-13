堅定挺烏 歐盟將研擬可靠安全保障

烏克蘭接受美國提出與俄羅斯停火30天的建議後，法國總統馬克宏敦促歐洲盟國，為烏克蘭研擬一份可靠的安全保障計畫。圖為馬克宏11日在巴黎會晤歐盟與北約盟國的軍事首長。（路透）

2025/03/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭接受美國提出與俄羅斯停火卅天的協議後，基輔的西方盟邦十二日升高對俄國的壓力。德國總理蕭茲、法國總統馬克宏和義大利總理梅洛尼都同聲表示，「現在就看普廷的決定」。馬克宏也敦促歐洲盟國，為烏克蘭研擬一份可靠的安全保障計畫。

蕭茲指出，「卅天停火的構想，是為烏克蘭邁向公正的和平所跨出的重要且正確的一步」。提出停戰協議須包括派出歐洲部隊進駐烏國維和的馬克宏讚揚，吉達會談有了「進展」，但他堅持，不管什麼停火協議，基輔都需要有「強而有力」的安全保障。英相施凱爾稱這份暫時停火協議是「了不起的突破」，力挺烏國抗俄的波蘭總理圖斯克，也稱會談「向和平邁出重要一步」。

請繼續往下閱讀...

包括北約組織（NATO）大多數成員國及澳洲、紐西蘭、日本、土耳其等，超過卅個盟邦軍事首長，十一日在巴黎開會討論烏國安全保障，馬克宏在會上表示，現在有必要開始研擬「定義出可靠的安全保障」，來實現烏克蘭長久和平。美國未出席這場會議。

會商「歐洲重新武裝的必要性」

根據法國總統府發布的新聞稿，這場會議同意，此安全保障不應「與北約和北約的實力」脫鉤，應是「可靠且長期的，並且應該伴隨對烏國軍隊持久不衰的支持」。法國國防部長勒克努會前曾指出，「我們會拒絕任何形式的烏克蘭解除武裝」。除了十一日的會議，法、英、德、義、波蘭等歐洲五國防長，以及歐盟、北約代表，和烏國防長，十二日另將在巴黎會談。勒克努幕僚表示，這些會談的重點都在於「歐洲重新武裝的必要性」，以及對烏國的軍事援助。

歐盟外交事務高級代表卡拉斯十一日在聯合國安理會上，重申歐盟對基輔的支持及要求「正義和持久的和平」。她呼籲尊重國際法和人權，直言歐洲從歷史中得到教訓，向侵略者的要求讓步只會帶來更多暴力，「俄羅斯隨時都能結束戰爭，但是它卻選擇不這麼做」。

另外，俄國國營媒體「塔斯社」（TASS）報導，就在美烏會談同一天，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫和俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金十一日通電話，是美俄情報首長數年來首次接觸，也是川普上任後第一次。兩人同意雙方「定期接觸」，以促進國際穩定和安全，「以及減少莫斯科和華府之間的對抗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法