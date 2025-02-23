堅守太平洋地位 美國劃紅線

美國國務卿魯比歐強調，美國是一個太平洋國家，美國將繼續保持在這個地區的存在，這是美國的「紅線」。（法新社檔案照）

2025/02/23 05:30

魯比歐:美國是太平洋大國 不會放棄參與區域事務

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在國際社會因美國就烏俄問題立場轉變，質疑美國有意自全球事務抽身之際，美國國務卿魯比歐廿一日在受訪時強調，美國是一個太平洋國家，美國將繼續保持在這個地區的存在，這是美國的「紅線」。魯比歐堅定表示，美國「不會放棄身為一個太平洋大國對區域事務的參與」。

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是競爭者也是對手 不會讓中國獨大

魯比歐在社群平台Ｘ接受記者赫瑞吉（Catherine Herridge）訪問時，談到川普政府對中國的立場，指出中國像俄羅斯一樣都是世界大國，但中國這個世界第二大經濟體的軍事力量正在快速發展，「我們必須與中國保持關係，儘管我們的看法並非總是一致」。美中在某些方面是競爭者，在其他方面則是直接的對手，從拜登政府以來，美中的溝通實際上比美俄溝通要好，「這種溝通在外交政策方面，已有一定的成熟度」。

批中以經濟脅迫 美中經貿也不平等

然而，魯比歐強調，中國在關鍵的稀土礦產、供應鏈的關鍵組成部分等許多方面，都佔據主導地位，並透過經濟手段脅迫印太地區許多國家淪為其「附屬國」，「美國絕對不會接受這種狀況」。日本、南韓、菲律賓、澳洲都是美國的親密盟友，「他們都不願意成為（中國）附屬國，越南也沒有興趣」，「我們不會生活在對我們經濟至關重要的東西被中國人控制和劫持的世界，這樣做就是貨真價實的愚蠢」。

此外，魯比歐也提到中國在美中雙邊經貿關係的不平等問題。多年來，中國企業幾乎可以在美國經濟體系中為所欲為，「我們允許他們在美國做任何他們想做的事情，但美國企業實際上在中國卻什麼都做不成」。如果中國允許美企進入中國市場營運，只是因為中國打算竊取他們的智慧產權，接著讓美企破產，再讓中企取而代之。

魯比歐表示，川普政府決心要解決這種不公平現象，「這就是為什麼川普總統總是在談對等問題」。

堅信新冠病毒來自中國武漢實驗室

在談到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）病毒是否來自中國武漢實驗室時，魯比歐表示，他一直都是這麼認為，「常識告訴人們，發生這種事故的可能性是存在的」。他說，中國花了許多年尋找病毒，並進行病毒功能增強研究，甚至獲得西方資助；中國試圖瞭解這種病毒入侵人體會有什麼結果，「中國做這些事的目的，可能就是為了做出疫苗」。

對於台海兩岸議題，魯比歐強調，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀，美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突，但美國也不會放棄支持台灣參與國際論壇。

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