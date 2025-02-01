趁衝突關閉巴拿馬運河 魯比歐示警中國奧步

美國總統川普揚言要拿回巴拿馬運河主權的態度強硬引發巴拿馬民眾不滿，在一月三十日美國務卿魯比歐訪問前夕於首都巴拿馬市發起示威抗議，舉出「運河屬於我們」等標語表達立場。（法新社）

2025/02/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕即將出訪中南美洲的美國國務卿魯比歐一月卅日表示，他「毫不懷疑」在與美國發生衝突的應變計畫中，中國採取的策略之一會是關閉巴拿馬運河，華府視此為需要解決的國家安全威脅。

魯比歐接受廣播公司「天狼星XM」節目訪問時，呼應總統川普對巴拿馬運河的中國影響力擔憂。他提到，在香港註冊的「長江和記實業」握有運河在大西洋和太平洋兩座進出通道港口的營運權，由於「他們得聽命中國政府」，因而對美國造成國安風險。

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魯比歐說，「要是中國政府在衝突中告訴他們關閉巴拿馬運河，他們只得聽命」、「我毫不懷疑他們在突發應變中計畫關閉運河。這是一種直接性的威脅」。

對於川普亟欲取得格陵蘭和巴拿馬運河的企圖，魯比歐說自己無法預測能否達成，但他認為，由於中國在北極和拉丁美洲活動及影響力所引發的擔憂日益增長，川普的主張是出自對國家安全利益合情合理的關切，「我認為你所能確保的是，未來四年美國在北極和巴拿馬運河的利益將更有保障」。

巴拿馬政府始終強烈否認把運河的營運交給中國，申明在運河管理上對所有航運一視同仁。巴拿馬總統穆里諾同日已表示，不會和來訪的魯比歐討論運河管控權的議題，「我無法協商，更遑論啟動運河的談判程序。這件事已經蓋棺論定。運河屬於巴拿馬」。

據「中央社」報導，穆里諾還把矛頭指向前總統瓦雷拉，指控瓦雷拉與中國建交的過程「不透明」，必須要為眼下美國針對巴拿馬運河的疑慮及引發的問題負責，與北京牽涉的數百萬美金往來也得親自說明。二○一七年瓦雷拉執政期間與台灣斷交，改與中國建交，後涉入貪汙洗錢案遭起訴，並被美國列入禁止入境黑名單

不過，魯比歐在訪談中表示將與巴拿馬商討運河議題，因為「總統已經清楚表明再次管理運河的立場」；格陵蘭方面，魯比歐稱丹麥無力抵禦中國對北極航道的索求，也由於格陵蘭受北約組織（NATO）保護，擴大美國在該地區的活動和權利並不違背常理。

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