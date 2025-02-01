赫格塞斯與日韓防長通話 重申美防衛承諾

美國國防部長赫格塞斯（右）1月31日與日本防衛大臣中谷元（左）通電話，為美國總統川普重掌白宮以來，日美防長首度通話。（法新社）

2025/02/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國新任國防部長赫格塞斯一月卅一日先後與日本防衛大臣中谷元、南韓代理國防部長金善鎬通電話，分別就強化美日同盟的威懾力、拓展美韓同盟的深度與廣度達成共識。赫格塞斯再次確認了釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）適用日美安保條約第五條，也重申美國協防南韓的承諾固若金湯。

赫格塞斯與中谷元通話約進行四十分鐘，為美國總統川普重返白宮以來，美日防長首度通話。中谷元先就華府空難事件向罹難者及其家屬表示哀悼，之後祝賀赫格塞斯就任部長。中谷元表示，印太地區安全形勢日益險峻，樂見日美雙方同意致力於進一步加強在印太地區的威懾力，以及提升日美同盟的應對能力。

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確認釣魚台適用日美安保條約

赫格塞斯與中谷元一致確認釣魚台列嶼適用日美安保條約第五條，雙方同意為實現自由開放的印太展開合作，希望能盡快舉行面對面會談。在會談中討論到中國的軍事動向時，中古元重申「不允許憑藉武力片面改變現狀的嘗試，日美與區域夥伴有必要密切合作」。雙方也在提昇自衛隊與美國的指揮合作機制上，以及共同加強在西南群島（日稱南西諸島）的存在感上想法一致。

會談結束後，中谷元表示，「美國對防衛日本顯現出堅定承諾，日方對此深感安心」。不過，他並未透露是否談到要求日本增加防衛支出的話題，僅表示他向赫格塞斯提及，「日本目前已從根本推動強化防衛力」。

在另一方面，赫格塞斯在與南韓代理國防部長金善鎬的通話中，重申美方對南韓的協防承諾固若金湯，並表示將與韓方緊密合作，進一步鞏固基於兩國同盟關係。據韓聯社報導，韓美防長一致認為，當前最重要的是堅定不移地保持聯合防衛態勢，有效遏制不斷升級的北韓核子彈道飛彈的威脅。兩人也對北韓與俄羅斯不斷深化軍事合作表示擔憂，認為對於朝鮮半島與全球安全構成嚴重威脅。

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