中英對照讀新聞》GM is pulling the plug on its robotaxi efforts通用汽車停止其機器人計程車計畫

美國通用汽車停止其無人駕駛計程車Cruise計畫。圖為2018年9月舊金山Cruise公司總部外的1輛Cruise自駕車。(路透檔案照)

2025/01/31 05:30

◎張沛元

General Motors is pulling the plug on its efforts to develop a fleet of driverless taxis and will focus on driver-assistance features that require a driver to be ready to take control of the car, the company said Tuesday.

通用汽車週二表示,該公司正停止其研發一支無人駕駛計程車車隊的計畫,以及將聚焦於需要駕駛人能準備好控制汽車的駕駛輔助功能。

請繼續往下閱讀...

GM is dropping robotaxi efforts "given the considerable time and resources that would be needed to scale the business, along with an increasingly competitive robotaxi market," the company said in a statement.

該公司在一份聲明中說,「除了機器人計程車市場日益競爭激烈之外,有鑑於擴展業務需要大量的時間與資源」,通用汽車正放棄機器人計程車的計畫。

The Detroit-based automaker’s robotaxi efforts had been run by a company called Cruise, of which GM owns 90%.

總部位於底特律的汽車製造商通用汽車的機器人計程車計畫,是由一家名為Cruise、通用汽車持股90%的公司負責營運。

GM said it will instead focus on driver-assistance features rather than fully autonomous vehicles.

通用汽車說,該公司將轉而更專注駕駛輔助功能,而非全自駕車。

新聞辭典

pull the plug on something:慣用語,字面意義為拔插頭,引申為終止,結束,停止某事繼續。例句:The government pulled the plug on subsidies for electric vehicles.(政府停止對電動車的補貼。)

focus on someone or something:片語,(字面)鏡頭焦點對準…;(形容)集中,特別關注。例句:The cameraman should focus on the lead actress.(攝影師應該聚焦於女主角身上。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法