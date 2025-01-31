關押非法移民罪犯 川普要送古巴關灣

川普宣布將在古巴關達那摩灣設立拘留營，預計容納三萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。（法新社檔案照）

2025/01/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿九日拋出震撼彈，利用在白宮簽署「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act）的時機，宣布將在古巴關達那摩灣（簡稱關灣）設立拘留營，預計容納三萬名「最惡劣的非法移民罪犯」，立刻引發軒然大波。

可關3萬人 目前關恐怖份子

萊肯．萊里法案是川普第二任期內兩黨批准的第一項立法，以去年被一名非法入境美國的委內瑞拉男子殺害的廿二歲喬治亞州女學生萊里命名，她的父母和妹妹也出席了簽署儀式。該法鎖定拘留無證移民，授權美國移民暨海關執法局（ICE）拘留遭逮捕、起訴或定罪的無證移民。川普在簽署儀式上表示，「萊里是一盞溫暖善良的明燈」，承諾將大幅增加遞解出境的人數。

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隨後川普政府以總統備忘錄，而非行政命令的形式宣布，將利用關灣現有三萬個床位收容威脅美國安全的非法移民，聲稱此舉可防止他們重返美國，並有助於根除移民犯罪。川普強調，部分非法移民危險性極高，甚至連原籍國都無法有效拘禁，關灣將是理想的拘留地點。

目前關灣關押著十五名與阿富汗、伊拉克戰爭等行動相關的受刑人。美國新任國土安全部長諾姆向「福斯新聞」證實，關達那摩目前已開始收容「最危險」的非法移民。新任國防部長赫格塞斯則認為，該設施是處理數萬名非法移民，並將其遣返原籍國的理想場所。他表示，非法移民將與這些受刑人隔離安置，並考慮在關灣的高爾夫球場興建新設施。

美長期租用 現為軍事拘留營

這項計畫立即引發強烈批評。古巴總統狄亞士—卡奈在X平台上譴責此舉為「殘暴行為」，並指出關灣是美國非法佔領的領土，以刑求和非法拘留聞名。古巴外長羅德里格斯譴責美國此舉是對「人類與國際法的蔑視」。

關灣美軍基地位於古巴東南部，自一九○三年起由美國租用。九一一事件後，該基地成為反恐戰爭的關鍵設施，二○○二年改建為軍事拘留營，曾關押近八百名來自阿富汗、伊拉克等地的恐怖主義嫌疑犯，因長期未經審判即拘禁、涉嫌刑求等爭議，多年來飽受國際批評。

川普政府也在社群媒體上公布最新的執法成果，ICE廿七日逮捕了九六九名非法移民，其中包含被定罪的兒童性侵犯及涉嫌與幫派和恐怖組織有關聯者。

自一月廿日就職以來，川普已發布十項行政命令，旨在全面改革美國移民法律和政策。美國國土安全部表示，過去一週已驅逐並遣返七三○○名非法移民。美聯社指出，川普誓言要驅逐數百萬非法居住在美國的人，但目前ICE的預算只夠拘留約四萬一千人。

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