安全和道德考量 美國海軍禁用中國DeepSeek

美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）廿八日獨家報導，美國海軍鑑於「該模型起源和使用相關潛在安全和道德問題」，已透過電子郵件要求全體人員避免以「任何身分」使用中國人工智慧（AI）公司「深度求索」（DeepSeek）出品的任何模型，包括「任何與工作相關的任務或個人用途」。（歐新社）

2025/01/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國人工智慧（AI）公司「深度求索」（DeepSeek）廿日發布DeepSeek-R1模型，撼動全球科技業。但美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）廿八日獨家報導，美國海軍鑑於「該模型起源和使用相關潛在安全和道德問題」，已透過電子郵件要求全體人員避免以「任何身分」使用該公司出品的任何模型，包括「任何與工作相關的任務或個人用途」。

要求避免以「任何身分」使用

這封廿四日發出的電郵屬全體人員備忘錄，收件人指定「海軍作戰部長簽發的正式紀錄合法命令」（OpNav）群組，「我們提請您注意，有關名為DeepSeek的新AI模型重要更新」，要求團隊成員「務必」別將DeepSeek的人工智慧「用於任何與工作相關的任務或個人用途」，且「不得以任何方式下載、安裝或使用『深度求索』模型」。

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美國海軍發言人證實確有此信，稱此為美國海軍資訊長（CIO）的生成式AI政策，建議則來自美國海軍空戰中心網路部門高層。

DeepSeek-R1廿日發布後，立刻躍居蘋果應用程式商店下載榜首，令美國人工智慧公司OpenAI兩年前發布的ChatGPT黯然失色。但美國媒體「連線雜誌」（WIRED）廿七日指出，DeepSeek送回中國的美國用戶資料，恐比有監控之嫌的中國短影片平台TikTok近年回傳中國的資料還多。

法新社報導，深度求索做為中國企業，被要求遵循北京嚴格的審查法律和規定，提供符合中國官方立場的資訊及回應提問，以確保遵守「社會主義核心價值」。例如，宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」，「無法回答」一九八九年六月四日天安門廣場鎮壓事件，也無法評論中國國家主席習近平。

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