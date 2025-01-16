批中欺詐 魯比歐誓言美國優先

抗中友台立場鮮明的美國準國務卿魯比歐15日表示，中國靠撒謊、欺騙與犧牲美國，得以躋身超級大國之林，他誓言落實準總統川普「美國優先」的外交政策，為「將美國利益置於一切之上」開闢新道路。（美聯社檔案照）

2025/01/16 05:30

出席國務卿任命聽證會

〔編譯張沛元／綜合報導〕抗中友台立場鮮明的美國準國務卿魯比歐，十五日在確認提名的國會聽證會上表示，中國靠撒謊、欺騙與犧牲美國，得以躋身超級大國之林，他誓言落實即將就職的準總統川普「美國優先」的外交政策，為「將美國利益置於一切之上」開闢新道路。

預料任命案能獲參院批准

佛羅里達州聯邦參議員魯比歐在美東時間十五日上午十時（台灣時間同日晚間十一時），出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會；魯比歐長期以來一直是參院外委會成員，外交政策經驗豐富，預料其任命案將能獲得共和、民主兩黨的參院同僚批准，順利成為未來四年美國外交政策的最高官員。

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根據媒體事前取得的魯比歐出席聽證會時的開場聲明稿，魯比歐說，美國曾樂見中國共產黨加入全球秩序，「他們享盡所有好處，卻漠視義務責任，反而以撒謊、欺騙、駭客攻擊與偷竊等犧牲美國的手段，取得全球超級大國的地位」。魯比歐的批中發言，反映他一貫的對中鷹派立場，亦恐導致即將上台的川普新政府及早與北京當局爆發衝突，特別是川普已揚言要對中國大增關稅。

指中享盡好處 卻漠視義務責任

魯比歐還嚴厲批評全球主義者，指他們使美國偏離追求自身利益的道路，轉而建立一個「被像中國這樣強國顛覆」的國際秩序。對此，中國外交部發言人郭嘉昆十五日迴避作答，僅表示「我們不對推測性的報導進行評論」。

魯比歐呼籲，美國應該在致力於創造一個擺脫混亂的自由世界之際，「再度將其核心的國家利益置於一切之上」；這並非孤立主義，二次世界大戰後的全球秩序不僅已過時，還淪為對付美國的武器。在莫斯科、德黑蘭和北韓，獨裁者播下混亂與不穩定，和極端恐怖組織結盟並提供資金，「他們躲在聯合國的否決權背後，並以核戰爭威脅為盾」。

魯比歐誓言，將以選民對川普的託付─促進海外和平與國內繁榮的強大美國，做為他領導下的國務院核心目標；美國當然永遠不會冷對在世界各地受苦的同胞，但新政府將確保其資助的每項計畫都造福美國。川普已明示美國外交政策的落實方向，就是美國花費的一分一毫，以及追求的每項政策，都必須符合讓美國更安全、更強大與更繁榮這三大要件。

魯比歐是勞工階級的古巴移民之子， 將成為美國第一位西班牙裔和首位能說一口流利西語的美國最高階外交官員。

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