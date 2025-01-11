習執政12年 百萬人「潤」出中國尋求庇護

聯合國數據顯示，中國公民「潤」出國的人數逐漸攀升，國家主席習近平上台迄今估計有破百萬人出走。圖為以二○二三年十月有大批以中國人為主的非法移民跨越美墨邊境後沿著邊境牆前行。（美聯社檔案照）

2025/01/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）日前引用聯合國的數據指出，中國國家主席習近平上台十二年來，尋求海外庇護的中國人累計人數已於二○二四年突破一百萬；預計光是二○二四年就有超過十七萬名中國人尋求海外庇護，創歷史新高。

「保護衛士」六日在官網上指出，全球新聞媒體過去兩年報導，有愈來愈多中國人以誇張手段企圖「潤」（為英文Run的諧音，意指跑路、逃跑）出國；其中有些人成功獲得庇護，但其他人則被友中政府遣返回國。這些中國人是習近平上台後人數激增「潤」潮中的一員，而聯合國難民署（UNHCR）公布的數據則呈現以下這項明顯趨勢：從習近平上台的二○一二年到二○二四年年中，超過一百萬名中國人尋求海外庇護。

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「保護衛士」引用聯合國難民署從二○二二到二○二四年（二四年為上半年預估值）的數據，顯示愈來愈多中國人為「潤」出國鋌而走險；該署估計二○二四年中國對外尋求庇護的人數，將達創單年新高的十七萬六二三九人，比疫情前、二○一九年的十萬四二五九人大增六十九％，也比習上台的二○一二年一萬二三六二人暴增一三二六％；單是二○二二年一年，尋求海外庇護的人數，就與前中國國家主席胡錦濤執政十年間尋求海外庇護的總人數相當。

在尋求海外庇護的對象方面，美國是中國「潤」民首選，二○二一年有八萬八七二二人，其次是去年有一萬五七七四人的澳洲；此外，也有數千名中國人向加拿大、巴西、南韓與英國尋求庇護。相較之下，歐洲人氣較低，西班牙接受九百人、德國三七九人，法國二四八人；至於其他歐洲、亞洲及非洲國家在二○二一年未接獲中國人申請庇護。

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