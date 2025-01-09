2025十大風險 「零強」制霸最危險

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」日前公布預估可能會在二○二五年發生的全球十大政治風險。（美聯社檔案照）

2025/01/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）日前公布預估可能會在二○二五年發生的全球十大政治風險，排名第一的是進入危險性等同一九三○年代與冷戰初期的「零強」（G-Zero）時代，此外另至少三項十大風險與即將宣誓就職美國總統的川普有關。

至少三項風險與川普有關

根據這份由歐亞集團總裁布瑞莫與集團主席庫普詹共同執筆的報告，二五年可能發生的十大政治風險，依序為：一，「零強」制霸；二，唐（川普之名唐納的簡稱）規則；三，美中決裂；四，川普經濟學；五，俄羅斯繼續耍流氓；六，伊朗陷於困境；七，世界經濟看美中臉色；八，人工智慧如脫韁野馬；九，沒人管的太空；十，美墨對峙。

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地緣政治不穩定性更強

其中首要風險是宣告「零強」時代業已到來，意味著如今已無任何一個國家或國家集團，有意願又有能力來推動全球議題與維持國際秩序。缺少全球性領導力，將導致國際社會重返弱肉強食的叢林法則，各地民眾面臨更大的地緣政治不穩定性，全球因此進入世界史上只有一九三○年代與冷戰初期堪可比擬的特別危險時期。

缺乏全球領導力在今年將導致地緣政治動蕩，削弱世界安全與經濟架構，製造新且不斷擴大的權力真空，助長流氓行為者的氣焰，以及增加發生意外、誤判與衝突的可能性。爆發世界危機、甚至新的世界大戰的風險，遠高於我們畢生過去任何時刻；全球秩序面臨的核心問題，是聯合國安理會、國際貨幣基金與世界銀行等關鍵國際機構，不再反映全球強權的基本平衡。

風險二、三、四皆與川普有關，認為川普回鍋後清洗專業公僕，改以政治忠僕取而代之，將侵蝕對行政權的獨立監察並破壞法治，導致美國政策淪為川普一言堂；而美中關係破裂，恐將破壞經濟與擴大危機，川普的經濟政策也可能為二五年帶來高通膨與低成長。

布瑞莫透過線上訪談指出，美國仍是世界第一強權，但川普「在全球舞台上更傾向於單邊主義」；川普的外交政策將更「交易作風當道」，拋卻「美國主導的多邊主義與對全球機構及法治的支持」。至於中國，布瑞莫認為北京會將重心置於經濟與國內問題。

與此同時，美國智庫「外交關係協會」七日也公布衝突風險評估年度報告，就卅個潛在衝突事件分析今年發生的可能性，及其對美國利益的影響。報告連續第八年將台海危機列為第一級風險，但發生的可能性為中等，惟對美國利益的影響則是最高等。

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