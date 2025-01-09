川普要拿格陵蘭 不排除動武

美國候任總統當選人川普長子小唐納．川普（右），7日抵達格陵蘭進行私人訪問，僅停留數小時便離開，未與任何政府官員會面。（美聯社）

2025/01/09 05:30

翻轉美國「自決大於領土擴張」理念

〔編譯周虹汶、陳成良／綜合報導〕美國候任總統川普七日公開表示，不排除以武力奪回中美洲巴拿馬運河、取得丹麥自治領地格陵蘭，意謂可能翻轉美國政府數十年來重視自決大於領土擴張的政策理念，並強調巴拿馬運河目前「由中國營運─中國！─我們把巴拿馬運河給了巴拿馬，沒有把它給中國」，指控巴國「濫用」美國「禮物」。

控巴拿馬濫用美國「禮物」

川普七日在佛州海湖莊園召開去年十一月總統大選後的第二場記者會，大談巴拿馬運河與格陵蘭，聲稱「巴拿馬運河對我國至關重要」，而且「基於國家安全目的，我們需要格陵蘭島」，他「無法承諾」排除動武，「很可能必須採取一些行動」。他還說，要將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為「美洲灣」（Gulf of America）。

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質疑丹麥擁格陵蘭的合法性

格陵蘭做為世界最大島，二○○八年公民投票後，○九年起改制為內政獨立的自治區，惟外交、國防與財政相關事務仍由丹麥代理。川普一直質疑丹麥聲稱擁有格陵蘭的合法性，一九年首次主政時，即表態有意買下格陵蘭。巴拿馬運河則是連接太平洋與大西洋的世界航運要道之一，一九一四年建成後，即由美國控制，直到七七年簽署《巴拿馬運河條約》才將控制權轉讓給巴拿馬。

主張加拿大該成美國第51州

川普也主張，加拿大應該成美國第五十一州，打算憑藉「經濟力量」實現這項目標，以美國對加拿大的貿易逆差做為補貼。加國總理杜魯道對此嗤之以鼻，強調「加拿大成為美國一部分的可能性微乎其微」，「面對威脅，我們絕不會退縮」。

墨西哥灣更名為「美洲灣」

川普還說，將把墨西哥灣改名為「聽起來很美」的「美洲灣」，理由是美國「做大部分的事，那是我們的」。他也重申將對墨西哥和加拿大徵收高額關稅，並重申北大西洋公約組織（NATO）各成員國應該大幅提高國防開支，將國內生產毛額（GDP）佔比從目前的二％提高到至少五％，「它們都負擔得起」。

針對川普似乎對格陵蘭勢在必得，法國外交部長巴霍嚴正警告，歐盟絕不容忍任何國家，無論其國力強弱，侵犯其主權邊界；格陵蘭做為歐洲領土，與歐盟休戚與共，任何對格陵蘭的威脅，都將被視為對歐盟的直接挑戰。丹麥保守黨黨魁尤爾也強調，「格陵蘭不是可以買賣的商品」。丹麥媒體評論，此事可能演變成丹麥近代最大的外交危機。

挑戰北約集體防禦 動搖團結

華盛頓郵報指出，川普前述言論不僅是公然威脅北約盟國，更直接挑戰北約集體防禦原則，恐將動搖北約團結根基與互信。川普慣於將極端的想法當做談判籌碼，格陵蘭很可能成為他討價還價的下一個目標。他或許企圖藉由「不排除動武」的強硬姿態，迫使丹麥在格陵蘭的戰略資源，例如稀土礦產開採權上做出重大讓步，同時也向中國、俄羅斯等潛在競爭對手，展示美國在北極地區的強硬立場和掌控意圖。

美國候任總統川普7日公開表示，不排除以武力奪回巴拿馬運河、取得丹麥自治領地格陵蘭。（美聯社）

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