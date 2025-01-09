美掌格陵蘭 可能改變中國北極戰略

美國候任總統川普7日公開表示，不排除以武力奪回巴拿馬運河、取得丹麥自治領地格陵蘭。（美聯社）

2025/01/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國候任總統川普積極鼓吹取得世界最大島格陵蘭，甚至不排除動用軍事手段，極地地緣政治專家、澳洲戰略政策研究所高階研究員布坎南（Elizabeth Buchanan）指出，川普重啟購買格陵蘭的構想，可能改變中國對北極的戰略規劃。

布坎南說，北極地區是全球運輸與航運的「心臟」，地緣定位的任何轉移皆關係重大；對中國或俄羅斯這些企圖從北極的海上運輸線獲利的國家而言，西方世界增加對格陵蘭的部署或控制，確實可能改變其成本效益估算…例如航運保險費，倘若業界認為格陵蘭領土上即將發生某種軍備競賽，保險費可能會漲價。

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支持格陵蘭獨立 也能掌控

川普去年十一月當選總統後不久，就提出買下格陵蘭的構想，還在其長子小唐納．川普七日親訪格陵蘭前夕表示，格陵蘭人將因該島成為美國的一部分而受益。但丹麥總理佛瑞德里克森七日強調，格陵蘭的未來應由其居民決定…「格陵蘭島屬於格陵蘭人」，格陵蘭「是非賣品」。

格陵蘭位於北美通往歐洲的最短航線上，在地理上是北美大陸的一部分，對美軍及其彈道飛彈預警系統具有戰略意義。美軍在格陵蘭西北部有固定駐防的皮圖菲克太空基地。布坎南指出，川普並不需要真的「買下」格陵蘭，但能藉由承保格陵蘭脫離丹麥獨立，來達到實際上「擁有」該島的目的；格陵蘭獨立運動早於川普揚言購島，絕大多數島民也都支持脫離丹麥獨立，今年四月六日前將舉行議會選舉。

北極地區因海冰迅速減少，而開闢出兩條海上運輸線，分別一左一右經過格陵蘭。但中國對北極的興趣，似乎並非僅限於航運機會。丹麥國防情報局去年十二月發布的年度報告指出，鑑於俄羅斯在烏克蘭戰爭中仰賴中國支持，致使北京對莫斯科的影響日增，中國將可更大規模地進出北極，並可能藉此鞏固其在該區的地位，以及推動在此進行軍事部署的計畫。

美應關注北極太平洋一端

布坎南還說，川普及其國安團隊不能僅聚焦於北極的歐洲端，也應關注北極另一側、經美國阿拉斯加州的太平洋端；無深水港的美國應在面對白令海峽的阿州西部城市諾姆興建深水港，至於更南的阿留申群島，是「美國防禦機遇的主要資產」，增加美國所有太平洋戰區計畫深度，以及提升對抗忙於橫越太平洋的中國海軍的攻擊可能性。

針對美國候任總統川普積極鼓吹取得世界最大島格陵蘭，地緣政治專家指出，此舉可能改變中國對北極的戰略規劃。（美聯社檔案照）

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