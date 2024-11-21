美印太司令示警 軍援以烏耗損庫存 不利抗中

美國印太司令部司令帕帕羅警告，烏克蘭與中東地區的戰火正在消耗美國重要武器庫存，一旦印太地區爆發衝突，例如中國入侵台灣，恐將損及美軍回應中國的能力。（美聯社檔案照）

2024/11/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）十九日警告，烏克蘭與中東地區的戰火正在消耗美國重要武器庫存，一旦印太地區爆發衝突，例如中國入侵台灣，恐將損及美軍回應中國的能力。

帕帕羅是在華府智庫「布魯金斯研究所」被問到烏克蘭戰爭與中東衝突是否阻礙美國因應印太威脅之能力時，發表前述意見。帕帕羅指出，美國對烏克蘭與以色列提供或出售價值數百億美元的防空系統，現已阻礙他身為印太司令的因應能力，例如對可能侵略台灣的中國做出回應。

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帕帕羅說，今年之前在烏、以的武器部署，主要是火砲與短程武器，因此他曾說「一點也不」影響美國回應印太衝突的能力；但隨著軍援烏、以而有若干「愛國者」飛彈與空對空飛彈被部署使用，正在蠶食美國軍火庫，「說不影響是騙人的」。

帕帕羅：補齊庫存 甚至多備

帕帕羅還說，美國致力軍援烏、以，導致美國彈藥儲備太少；美國應該補齊庫存，甚至多備一些…「我早就對彈藥庫儲備量不太滿意。現在是更不滿意一些」。

十九日適逢烏克蘭抵禦俄羅斯入侵第一千天，美國迄今已提供烏克蘭價值超過六○四億美元（約一．九兆台幣）的軍事援助，包括三套愛國者防空系統和飛彈、逾四十套高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）和彈藥，以及長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等。即將卸任的拜登政府承諾，在總統當選人川普就職之前，動支「總統撥款權」剩餘的七十一億美元對烏克蘭運送武器，這意味再從美國庫存撥出武器。

至於以色列，自今年十月伊朗對以色列發動飛彈攻擊後，美國就在以色列部署「終端高空防禦系統」（THAAD，又稱「薩德」），並派遣人員前往以色列協助操作該系統。隨著以色列推進對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」及黎巴嫩真主黨的攻勢，美國也定期運送防空彈藥給以色列。

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