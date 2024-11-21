川普商務部長 也是抗中鷹派

川普19日任命對中國強硬的盧特尼克（右）出任商務部長。（路透檔案照）

2024/11/21 05:30

盧特尼克將主導關稅與貿易議題

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普十九日再公布三項新內閣人事，分別是任命對中國強硬的川普交接團隊共同主席盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長，提名女富豪兼大金主琳達．麥馬洪（Linda McMahon）擔任教育部長，以及心臟外科醫師出身的電視名人奧茲（Mehmet Oz）主持聯邦醫療服務中心（CMS）。

支持對中課徵60％關稅

川普聲明表示，盧特尼克將主導美國關稅與貿易議題，以及額外直接負責美國貿易代表署（USTR）。關稅是川普經濟議程的重要一環，他曾誓言重返白宮後，要對所有進口商品全面加徵關稅，包括對中國進口商品課徵六十％關稅，以及對所有其他進口商品課徵十％關稅，盧特尼克對此表示支持。

請繼續往下閱讀...

法新社指出，盧特尼克出任商務部長，意味川普新政府將對中國採取更強硬立場。盧特尼克是川普盟友，現為金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長，一度被視為新政府財政部長熱門人選；如今被點名接掌的商務部儘管規模較小，但在支撐美國半導體業與減少對亞洲依賴的政策上，扮演關鍵角色。

在現任總統拜登任內，美國商務部針對量子運算與半導體製造等關鍵技術加強出口管制，目標對準中國等競爭對手，川普政府對此立場可能更加的嚴苛。

盧特尼克曾感嘆美國製造業工作流失，並離岸外包至中國。他十月間接受Podcast主持人龐普里阿諾訪問時曾表示，「我完全支持川普」。他也激烈抨擊中國將類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）輸出美國，每年導致數以萬計的美國人服藥過量致死，「中國正從內部攻擊美國」。

女富豪兼金主 麥馬洪接教育部

至於曾被川普威脅要廢掉的教育部，則將由「世界摔角娛樂公司」前執行長兼川普交接團隊共同主席麥馬洪擔任部長。川普在宣布此人事案的聲明中，稱麥馬洪是「家長權的強力倡導者」，入主教育部後，將戮力把教育選擇權擴及美國各州，賦予家長做出最佳教育決策的權力，成為將教育交還各州的急先鋒。麥馬洪在教育界的資歷，包括曾任康乃狄克州教育委員會委員兩年，以及曾任天主教聖心大學校董逾十六年。

前醫師奧茲負責聯邦醫療服務中心

川普還任命六十四歲的前外科醫生兼電視名人奧茲，主持美國龐雜的公共醫療保險計畫。此任命案引人側目的程度，一如由反疫苗人士小羅勃甘迺迪出任CMS所屬的衛生部部長。CMS是衛生部負責辦理聯邦醫療保險（Medicare）相關業務的單位，為超過一．六億美國人提供醫療保險。川普在宣布此人事案時，大讚奧茲是最適任該職務的醫生，可以讓「美國再度健康」。

川普19日提名女富豪兼大金主麥馬洪擔任教育部長。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法