頁岩油革命要角萊特 掌美能源部

美國總統當選人川普宣布，就職後擬提名「自由能源」創辦人暨執行長、主要金主之一萊特出任能源部長。（路透檔案照）

2024/11/18 05:30

川普預料將大推化石燃料產業 加速速油氣生產、放寬環保法規

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普十六日宣布，擬提名油田服務公司「自由能源」（Liberty Energy）創辦人暨執行長萊特（Chris Wright，見圖，路透檔案照）出任能源部長。此項任命標誌著川普新政府將大力推動傳統化石燃料產業，以恢復美國能源獨立為核心目標，試圖透過加速油氣生產和放寬環保法規，實現川普所謂的「美國繁榮與全球和平的黃金時代」。

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萊特在美國頁岩油革命中扮演關鍵角色，被視為川普政府重塑能源政策的重要推手。他畢業於麻省理工學院（MIT）機械工程系，曾在加州大學柏克萊分校進修電機工程。萊特自詡為「技術狂熱者轉型的企業家」，致力於提升全球能源的可及性、經濟性及可靠性。

萊特否認氣候危機 環團大反彈

川普在聲明中稱讚萊特是「卓越的科技專家與企業家」，特別強調他在推動美國頁岩油革命中的貢獻。川普認為，這場革命不僅推動美國能源獨立，還改變全球能源市場與地緣政治情勢。萊特將與被提名為內政部長的北達科他州州長柏根合作，共同領導新成立的「國家能源委員會」（NEC），以加速能源政策推進。

然而，萊特的提名引發環保團體強烈反彈。批評者擔憂，川普新政府可能延續其第一任期間對氣候變遷議題的忽視，削弱拜登政府的環保法規。川普甚至暗示，重返白宮後將推動美國再次退出巴黎氣候協定、放寬車輛及電廠排放標準，以促進石油和天然氣產業成長。

法新社報導，萊特對氣候變遷的質疑，與川普的另一重要支持者、特斯拉執行長馬斯克形成對比。馬斯克因擔憂氣候變遷，大力推動電動車與太陽能業務，萊特則認為氣候危機不存在，能源轉型更是無稽之談。他強調「碳污染」的說法被誇大，因為二氧化碳對生命至關重要，主張各種能源都有其利弊，無需分為「乾淨」或「骯髒」。這些觀點與主流科學背道而馳，也與現任政府的減碳政策相矛盾，顯示他更重視化石燃料生產以促進經濟成長。

另一方面，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐因獲提名為國務卿而辭去參議員職務，使得該議席成為政治角力焦點。據「國會山莊報」報導，共和黨內部對同黨籍的佛州州長迪尚特施壓，要求其任命川普次子艾瑞克之妻、前福斯新聞評論員賴拉‧川普（Lara Trump）接替魯比歐的席位。賴拉目前為共和黨全國委員會（RNC）共同主席。支持者認為，賴拉在RNC的表現及對川普政策的忠誠，使其成為「讓美國再次偉大派」的可靠盟友，但若成為參議員，勢必引發民主黨強烈反彈。

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