川普推烏俄和談 歐洲轉趨樂觀

（法新社）

2024/11/18 05:30

認為川普接受「俄須做出讓步」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」十七日報導，針對以外交方式推動烏克蘭和俄羅斯和平談判，歐洲國家領袖在與美國總統當選人川普談話後態度轉趨樂觀，認為川普已接受俄國必須做出讓步，以及必須避免間接鼓勵中國在亞洲地區躁進等原則。雖然烏克蘭政府對川普團隊的作法感到不安，但也認為川普為這場膠著的戰事帶來某種變數，基輔方面應可善加利用。

戰事帶來變數 烏國可善加利用

報導指出，六個月前，歐洲官員對川普揚言透過談判迅速止戰的承諾感到恐懼，擔心川普將以犧牲烏克蘭為代價，與克里姆林宮達成協議。然而，在與川普進行一系列電話談話後，歐洲官員態度轉趨樂觀。雖然烏國官員仍表明，目標是取回被俄國佔領的近廿％領土，但基輔十月民調顯示，卅二％民眾準備放棄部分領土，換取止戰及維護國家獨立，比例高於一年前的十四％。

請繼續往下閱讀...

本月初在匈牙利布達佩斯舉行的歐洲理事會非正式會議上，歐洲領袖首次討論一旦川普上任後停止對烏援助，歐洲能否提供基輔所需的軍事、資金和人道支援，其中波蘭、波羅的海國家和北歐國家皆堅定支持，但法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼持謹慎態度。許多歐洲官員逐漸意識到，時間或許不站在基輔一邊，烏俄止戰愈來愈有必要。

然而，歐洲各國仍深感擔憂的是，川普將如何推進烏俄和談，以及普廷是否會進行「真誠」的談判。川普顧問已提出各種方案，所有方案都明顯打破拜登政府「不管（戰爭）打多久」（as long as it takes）的方針。如果這些方案被納入烏俄和談最終協議，烏國可能會在廿年內不加入北大西洋公約組織（NATO），但同時接收更多武器，以嚇阻俄國再次入侵。

與此同時，俄軍十七日對烏國各地發動過去數月來最猛烈的飛彈和無人機攻勢，共發射一二○枚巡弋和彈道飛彈及九十架無人機，目標是能源基礎設施。雖然烏克蘭國防部宣稱擊落一四○個空中目標，但墜落物仍對設施造成損害，也造成多名平民傷亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法