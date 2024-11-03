美選情激烈 多地商家預防性封窗

5日將迎來美國總統選舉，美國官方和民間皆預期選後出現抗議活動，奧勒岡州波特蘭市市中心多棟建築1日正趕工釘上木板，做好自保措施。（路透）

2024/11/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕五日即將迎來二○二四年美國總統選舉，但共和黨候選人川普四年前以在位元首身分敗選後發生的二一年一月六日國會山莊騷亂，依舊是美國首都華府市政官員揮之不去的陰影，就職典禮與安全圍籬等選後準備工作今年提早一個月從上月展開。華府助理行政官羅德里格斯上週對議會坦言，「從很多方面來說，我們為二四年所做的準備工作，是從二一年一月七日開始的。」

國會山莊暴動陰影 華府提前安全戒備

法新社二日報導，一日在華府特區的賓夕法尼亞大道上，可見四周多家商店正有工人為店面釘上防護木板。無獨有偶，據奧勒岡州媒體一日報導，在該州最大城市波特蘭的市中心，包括銀行、辦公室和商店等建築的門窗，也紛紛釘上木板來加強保護，預防可能因大選產生的抗議。

請繼續往下閱讀...

今年大選由誰勝出尚不明朗；川普也拒絕表明是否會接受選舉結果，並已指控賓州等搖擺州存在欺詐和作弊行為，各界擔心將成重演二一年一月六日拒絕國會認證大選結果的動亂基礎。羅德里格斯另指出，社群媒體近期流傳假資訊，及以哈戰爭等國際事件，都讓局勢複雜層面增加，可能引發政治暴力。

除了負責保護總統一家與高階官員的秘勤局提高安全戒備，聯邦調查局也設新職監控威脅。但華府市長鮑澤在記者會上說，目前並無針對華府的可信威脅，承諾直至明年一月廿日總統就職日將有可以看見的執法人員，並在當天達到四千人巔峰。

法新社指出，美國白宮以北的拉法葉公園，在安全圍欄下一分為二，後方堆滿路障，新任總統就職典禮看台如火如荼趕工中。從二○年夏天「黑人的命也是命」維權運動，到國會山莊騷亂期間川普支持者嚇跑工人，四年前的華府示威活動頻頻，使得美國國家公園管理局決定今年十月就開始施工。但遠道而來的外地民眾大感失望，因為無法在白宮前拍照。

5日將迎來美國總統選舉，美國官方和民間皆預期選後出現抗議活動，奧勒岡州波特蘭市市中心多棟建築1日正趕工釘上木板，做好自保措施。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法