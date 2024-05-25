狗狗幣主角 18歲高齡過世

知名加密貨幣「狗狗幣」象徵的日本母柴犬Kabosu，廿四日上午以十八歲高齡過世。（法新社檔案照）

2024/05/25 05:30

引發網路諸多迷因哏圖，最終成為知名加密貨幣「狗狗幣」象徵的日本母柴犬Kabosu，24日上午以18歲高齡過世，引發全球粉絲哀悼。Kabosu主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社群媒體分享Kabosu的日常，導致牠在2013年開始爆紅，並激發狗狗幣的靈感，在富豪馬斯克的支持下，狗狗幣市值現在達到230億美元。圖為佐藤敦子今年3月抱著Kabosu與兒童見面。（法新社）

知名加密貨幣「狗狗幣」象徵的日本母柴犬Kabosu，廿四日上午以十八歲高齡過世，引發全球粉絲哀悼。（法新社檔案照）

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