共軍圍台演習 美「勇敢之盾」下月登日

2022年的美軍勇敢之盾軍演舉行12天，演習地點包括馬里亞納群島地區、帛琉與關島的海空軍基地等地。（取自美國海軍網站）

2024/05/25 05:30

美軍兩年實兵軍演 日自衛隊首次參加

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕日本防衛相木原稔廿四日宣布，日本自衛隊將首次參加美軍主辦的大規模實兵演習「二○二四勇敢之盾」（Valiant Shield24），這項軍演預定於六月七日登場，日本的海空域和自衛隊基地也將提供使用。在共軍發動圍台軍演之際，日方選在此時公布這項聯合演習，似有反制的用意。

日本海空域和基地提供使用

日本防衛省統合幕僚監部廿四日宣布，「二○二四勇敢之盾」演習時間為六月七日至十八日，美軍與陸海空自衛隊將使用國內九個都道縣的自衛隊及駐日美軍設施，展開各種訓練。除自衛隊將有四千人、約一三○輛各式車輛、六十架飛機等軍力參加之外，也有多個國家將首次參加。

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自二○○六年開始、每兩年舉辦一次的勇敢之盾演習，雖為美軍印太司令部集結美軍各軍種兵力實施的實兵軍演，但每次動員的兵力逾萬人和軍機船艦數百架艘，規模相當龐大且多樣，可說是美軍秀肌肉的集大成。

二○二二年舉辦的勇敢之盾主題為「島鏈防禦」，而且演習時間點緊接於共軍「遼寧艦」編隊跨島鏈航訓之後，所以被認為很不尋常，今年的演習則是在共軍圍台演習之後，而且日本自衛隊首次參加，反制中國的用意明顯。

日防相：加強美日同盟威懾力

勇敢之盾主要在關島等太平洋海域舉行，今年將使用駐日美軍基地，以及青森、宮城等日本自衛隊基地。據日本共同社報導，美軍戰機將在青森縣的海自八戶航空基地、宮城縣的空自松島基地起降。在東京都小笠原村的硫磺島，美軍與海自將實施跑道修復訓練。在北海道的演習場，日美將演練空降。此外，鹿兒島奄美大島的陸自反艦飛彈部隊，以及宮城縣空自新田原基地的戰機將與美軍戰機合作，實施反艦戰鬥訓練。

木原稔表示，在日本安全保障環境日益嚴峻的情況下，參加這次演習並加強美日同盟的威懾力和應對能力，擴大與志同道合國家的夥伴關係，極具意義。

日本放送協會（NHK）報導指出，美軍此次在日本進行演習的背景，主要是為了強化周邊發生緊急情況時的快速反應體制。

圖為日本陸上自衛隊2023年11月在鹿兒島縣的德之島舉行反奪島兩棲作戰演習。（路透檔案照）

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