新加坡新總理就職「李家時代」結束

新加坡副總理兼財政部長黃循財（右2）15日晚間宣誓就職，接替主政20年的現任總理李顯龍（左2），出任該國獨立60年來的第4任總理。（路透）

2024/05/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡副總理兼財政部長黃循財（見下圖右二，路透）十五日晚間宣誓就職，接替主政廿年的現任總理李顯龍，出任該國獨立六十年來的第四任總理，也是史上第二位非李氏家族的總理，象徵「李家時代」告終。

黃循財與新內閣的就職儀式在新加坡總統府舉行。總統尚達曼表示，新加坡的領導職責從第三任總理交接給第四任總理，「我國今晚開啟歷史的新篇章」。尚達曼感謝李顯龍過去廿年來為國奉獻和卓越領導，也對黃循財的治國能力充滿信心。李顯龍卸任總理後，按慣例出任國務資政，也參加這場新內閣就職典禮。

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建國後出生 黃循財兼任財長

現年五十一歲的黃循財是經濟學家，在新加坡政府歷任教育部長、國家發展部長、副總理等職，他除了是新加坡廿年來第一位非「李家」總理，也是第一位在新加坡建國後出生的總理，其執政團隊也幾乎都是一九六五年後出生。政治觀察家認為，黃循財將帶來一個更符合不同世代的領導風格，但新加坡重視政策延續性，黃循財不會有強烈個人色彩或強勢領袖威望，今後將更重視團隊領導模式。

黃循財在就職演說中感謝李顯龍為新加坡鞠躬盡瘁，有如良師，新政府上任代表的不僅是領導團隊的交替，「也是世代的交接」。黃循財上任後將繼續兼任財長，兩名副總理為由貿易工業部長升任的顏金勇，及曾被視為總理接班第一人選的前副總理王瑞杰，其他內閣部長大多數留任。

明年八月大選 第一大考驗

黃循財上任後的第一大考驗，就是最晚二○二五年八月底舉行的大選，執政的「人民行動黨」（PAP）雖篤定勝選，但黃循財政府必須在這次大選贏得更多。在二○二○年的上次大選中，人民行動黨雖然在九十三席民選席次拿下八十三席，但得票率慘跌近九個百分點，最大反對黨「工人黨」（WP）席次從六席增加到十席。

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