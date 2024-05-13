西方封殺 中國孔子學院轉進東南亞

中國的孔子學院在西方紛遭封殺，近年轉往東南亞擴張。（路透檔案照）

2024/05/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的孔子學院因被視為輸出官方宣傳、政治影響力的管道，在西方紛紛遭封殺後，近年轉往東南亞擴張，「日經亞洲」十二日報導，東協（ASEAN）成員國孔子學院近年持續增加，原因除了中國與東南亞的經貿關係，也受中國媒體、娛樂和科技影響力推動。

33所增至42所 泰國16所最多

根據東協官方數據，東協區域的孔子學院數量已從二〇二一年的卅三所增加到四十二所，其中泰國設有十六所最多，柬埔寨設有三所。這些孔子學院一部分由中國政府出資。一名在孔子學院學中文的柬國大學生說，許多中國人到柬埔寨做生意，「懂中文會有比較多的（工作）機會．．．薪水也不差」。

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中國是柬埔寨最大外資，佔其外來投資總額三分之二。柬埔寨馬德望大學孔子學院柬方院長桑萊尼（Sam Rany）說，除了希望具備與中國商貿往來能力，中國媒體、娛樂和科技影響力也驅使民眾學中文，孔子學院「在東協施展軟實力」。

不過，美國、英國和歐盟都已對孔子學院的角色表達擔心，認為該機構不僅是中共政治宣傳管道，或許還充當間諜工具，已紛紛關閉各自國內的孔子學院，根據美國政府數據，美國大學的孔子學院就已從二〇一九年約一百所，大減到現在「不到五所」。

孔子學院多設於大學，也令人擔心可能損害所在地學術自由。對此，新加坡國立大學政治學家莊嘉穎表示，東南亞地區較不願意挑戰中國，以及當地若非依然是專制體制，就是最近廿年才開始民主化，在學術自由以及任何孔子學院對學術自由構成的挑戰，熟悉和致力程度都較低，因此當地孔子學院爭議較少。但是他指出，「這並不表示孔子學院並未設法將其偏好的立場，強加諸有關中國、台灣、新疆、西藏和人權等議題的討論」。

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