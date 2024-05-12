美擬在亞太部署中程飛彈 中國連罵兩天

美國規劃在亞太地區部署中程飛彈，引發中國反彈。圖為美軍二o一九年於加州聖尼古拉斯島測試陸射巡弋飛彈，在飛行超過五百公里後準確擊中目標。（歐新社檔案照）

2024/05/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國太平洋陸軍司令佛林四月宣布將於亞太地區部署中程飛彈。中國國安部十一日針對此議題於微信公眾號發文，抨擊美國挑起陣營對抗，操弄南海安全議題，唯恐天下不亂，以及教唆菲律賓政府及反中政治人物倚仗共同防禦條約，違背與中國達成的大量協議承諾，不斷推動實質改變南海現狀的舉措。

佛林當時未提及飛彈系統種類。日本媒體推估為洛克希德馬丁研發的陸基「泰風」（Typhon，希臘神話怪物）系統。該系統可發射射程介於五○○至二七○○公里的「戰斧」巡弋飛彈及新型的「標準六型」（SM-6）防空飛彈。

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中國外交部副部長孫衛東十日在印尼雅加達與東南亞國家協會進行高階磋商。會後受訪時被問及美國近期推動在菲國部署中程導彈系統，批評美方此舉嚴重開歷史倒車，嚴重威脅地區國家安全及破壞區域和平穩定，強調中方反對冷戰式陣營對抗在區域內重演。

另外，聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」新任主席穆勒納爾等十三名國會議員，八日致函美空軍部長肯達爾及海軍部長戴杜羅，示警美國在太平洋的基地及軍機面臨中國飛彈的嚴峻威脅，五角大廈卻沒做足準備，要求軍方「立即做出改變」。

眾議員示警中國飛彈威脅

信中描繪中國飛彈部隊具備覆滅太平洋美軍防衛的潛在能力，「以他們當前的打擊能力，中國能夠攻擊區域內的所有美軍基地，鎖定從沖繩到美國領土關島和北馬里亞納群島的美軍」。信件援引的專家初步資訊揭露，中國在太平洋建立的堅固飛機掩體（HAS）已超過四百座，美國僅有廿二座，且沒有一座位於安德森空軍基地和轟炸機例行起降的關島。

議員們認為眼前的種種跡象顯示出軍方對於這些距離中國最接近，因此也最為脆弱的美軍基地在強化工作上的極度忽視。建議美軍基地須具備被動防禦和充足的能力讓部隊在承受打擊後返回作戰，例如強韌的掩護設施、地下碉堡以及迅速修復跑道的能力。

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