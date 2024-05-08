雲南醫院隨機砍人釀23死傷 醫生枉死

據傳凶嫌犯案後逃竄，在該鎮一處工地被捕。（取自網路）

2024/05/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國雲南省昭通市鎮雄縣的城南醫院，七日上午驚傳一起惡意傷人事件，凶嫌持刀在醫院內隨機傷人，造成二死、廿一傷，其中包括醫生、幼童和老年人。「新華社」將這次襲擊事件描述為「暴力事件」，當地警方據稱已逮捕來自潑機鎮的一名李姓男性，是否為攻擊者及有沒有其他人涉案，仍在調查中。

有目擊者向「大紀元時報」表示，事發於上午十二時左右，多名凶手闖入城南醫院，持刀亂砍人群，造成廿三人受傷或死亡，院內一片混亂，多人中刀後倒地流血，主要為老年人，還有三名醫師、一名嬰兒，其中一名醫生臉上被劃了五刀，兩名死者為一名醫生和一名保全，目前已抓獲三名凶手。不過，該縣公安局通報，凶嫌為潑機鎮一名男性。「新京報」則引述官方人士指出，嫌犯姓李，犯案後逃到一處工地被捕，身上未發現凶器。

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「紅星新聞網」則引述另一名目擊者指出，凶嫌當時拿著大概二、三十公分長的鋒利殺豬刀，當下很多人邊跑邊喊「殺人了」。由於凶嫌逃竄，院方一度要求患者回到病房並反鎖房門。「香港01」指出，潑機鎮康養小鎮幸福里社區緊急通知住戶有一名「通緝人員」混入，是否與本案有關仍待確認。

值得注意的是，「界面新聞網」報導，多方訊息顯示，發生凶案的地點可能不止醫院一處，當地已進入「應急狀態」。醫院工作人員則表示，除非有急診需求，否則暫緩前往城南醫院。

有關當局尚未說明凶嫌犯案動機，中國網友議論揣測，有人質疑是醫病糾紛，也有人推測可能涉及「冤案」，導致凶嫌想報復社會。

中國雲南鎮雄縣城南醫院7日上午遭持刀凶嫌闖入。（取自網路）

凶嫌持刀闖入中國雲南鎮雄縣城南醫院，隨機砍殺20多人。（取自網路）

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