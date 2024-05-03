520前 美駐日大使將訪石垣、與那國

美國駐日大使易曼紐計畫在十七日訪問鄰近台灣的沖繩縣石垣島和與那國島。（美聯社檔案照）

2024/05/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕美國駐日大使易曼紐計畫在十七日訪問沖繩縣的石垣島和與那國島，由於地點鄰近台灣，而且時間也很接近台灣新任正副總統就職日期，易曼紐選在此時罕見地出訪日本的西南離島，具有強烈牽制中國勿輕舉妄動的目的。

日本放送協會（NHK）報導，多名日本政府相關人士透露，易曼紐預定搭乘美國軍機造訪兩島，美軍已向沖繩縣府提出十七日使用與那國機場和新石垣機場的申請。日本共同社也報導，易曼紐預定在石垣島和與那國島視察日本陸上自衛隊駐屯地，並有意與當地市町首長會談，美軍陸戰隊第三遠征軍司令特納（Roger Turner）也將同行。

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日美政府在去年一月確認將擴大日美設施的共同使用，並增加聯合演訓，去年十月日美舉行「決心之龍」（Resolute Dragon）大規模的離島防衛演訓，首度將石垣島列入演習地點。另在今年三月，美軍神盾艦首次在石垣港靠港，報導指出，易曼紐此次訪問距離台灣相當近的石垣島和與那國島，被認為是再次表明美國重視西南群島防衛的決心。

選在台灣新總統就職前 牽制中國

台灣新任正副總統將於本月廿日宣誓就職，中國不斷提高對台文攻武嚇，一日宣布新造航艦「福建艦」首度展開航行試驗，日本產經新聞報導，中國藉此「發揚國威」，強調擁有可阻止美國介入台灣的戰鬥力，並向台灣新政府施壓。據中國媒體報導，「福建艦」首航將持續九天，試航區域基本上是在長江口到舟山群島之間，期間將對全艦動力系統、電力系統的可靠性與穩定性進行試驗。

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