520前 美駐日大使將訪石垣、與那國
2024/05/03 05:30
〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕美國駐日大使易曼紐計畫在十七日訪問沖繩縣的石垣島和與那國島，由於地點鄰近台灣，而且時間也很接近台灣新任正副總統就職日期，易曼紐選在此時罕見地出訪日本的西南離島，具有強烈牽制中國勿輕舉妄動的目的。
日本放送協會（NHK）報導，多名日本政府相關人士透露，易曼紐預定搭乘美國軍機造訪兩島，美軍已向沖繩縣府提出十七日使用與那國機場和新石垣機場的申請。日本共同社也報導，易曼紐預定在石垣島和與那國島視察日本陸上自衛隊駐屯地，並有意與當地市町首長會談，美軍陸戰隊第三遠征軍司令特納（Roger Turner）也將同行。
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日美政府在去年一月確認將擴大日美設施的共同使用，並增加聯合演訓，去年十月日美舉行「決心之龍」（Resolute Dragon）大規模的離島防衛演訓，首度將石垣島列入演習地點。另在今年三月，美軍神盾艦首次在石垣港靠港，報導指出，易曼紐此次訪問距離台灣相當近的石垣島和與那國島，被認為是再次表明美國重視西南群島防衛的決心。
選在台灣新總統就職前 牽制中國
台灣新任正副總統將於本月廿日宣誓就職，中國不斷提高對台文攻武嚇，一日宣布新造航艦「福建艦」首度展開航行試驗，日本產經新聞報導，中國藉此「發揚國威」，強調擁有可阻止美國介入台灣的戰鬥力，並向台灣新政府施壓。據中國媒體報導，「福建艦」首航將持續九天，試航區域基本上是在長江口到舟山群島之間，期間將對全艦動力系統、電力系統的可靠性與穩定性進行試驗。