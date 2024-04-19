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遊說力阻美TikTok禁令 中國大使館不避嫌

美國媒體披露，聯邦眾議院通過要求TikTok從字節跳動剝離、否則遭禁法案後，中國大使館試圖遊說反對此案。（美聯社檔案照）

美國媒體披露，聯邦眾議院通過要求TikTok從字節跳動剝離、否則遭禁法案後，中國大使館試圖遊說反對此案。（美聯社檔案照）

2024/04/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦眾議院共和黨人修改上月通過的強制出售TikTok（抖音國際版）在美業務，否則將遭禁用的法案，以便加速此一打擊TikTok的法案盡快立法。但美國媒體披露，中國大使館積極接觸美國國會幕僚，企圖遊說反對此案，直接打臉TikTok聲稱業務獨立、與中國母公司「字節跳動」無關的說法。

眾院上月壓倒性通過法案，強迫TikTok中國母公司「字節跳動」在該案立法後的六個月內，出售其美國業務，否則將被查禁。該法案稍後送交參議院，目前仍在審議中，是否過關與送交拜登總統簽署立法，尚在未定之天。

眾院議長強生十七日將參院稍早通過的包裹式援外法案一拆為五，其中三項有關援外，一項是邊境安全，最後一項涉及外交政策、包括打擊TikTok，內容也與稍早不同，例如出售美國業務的期限從立法後六個月延長三個月、為九個月。TikTok案納入援外法案，增加過關機率，眾院通過後，參院最快將在下週進行表決，過關後即可送交拜登簽署立法，逼迫TikTok出售美國業務。

美國政治新聞網站Politico十七日披露，中國大使館似乎正在利用其政治影響力，保護該公司在美國繼續存在。國會山莊工作人員透露，中國大使館在與國會幕僚開會時，企圖淡化TikTok影響美國國安的疑慮。儘管TikTok的總部設在新加坡和美國，並極力淡化與字節跳動的關係，但大使館仍聲稱，TikTok是「中國公司」。

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