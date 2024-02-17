計畫抬棺抗議 被控企圖煽動 香港癌末社運人士古思堯遭判囚9月

被控企圖煽動罪的香港民主派社運人士古思堯（中），16日因意圖在去年底香港區議會選舉前夕抬道具棺材抗議選制不公而被判入獄九個月。圖為古2015年因他案被捕時坐上警車。（法新社檔案照）

2024/02/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕被控企圖煽動罪的香港資深民主派社運人士古思堯，十六日被判有罪與入獄九個月；罹患直腸癌末期的古思堯原欲於去年底香港區議會選舉前夕抗議選制不公，儘管示威前就被捕，但仍因打算使用棺材當抗議道具、被視為象徵死亡與推翻中央政府，遭到定罪。

古思堯在去年十二月香港舉行區議會選舉前夕，預告要就區議會選舉制度不公發動抗議，但在付諸行動前的去年十二月八日就遭到逮捕。檢警指控古思堯原本打算把一具寫有「一國兩制送殯儀館、愛港愛國分個議員」字樣的道具棺材抬到香港選舉事務處前示威；若非被捕，勢必會付諸行動。

請繼續往下閱讀...

古當庭批評基本法 重申人民高於國家

自行答辯的古思堯說，他被控武力推翻政府，但他過去數十年來都是和平示威，樂於成為「民主烈士」，盼香港有民主自由；儘管兩度被法官要求勿藉機發表政治評論，古思堯仍當庭批評香港基本法廿三條立法、稱香港陽壽已盡，重申「結束一黨專政、人民高於國家」。

承審的香港國安法指定法官蘇德惠認定古思堯趁區議會選舉犯案，以激起仇恨、產生離叛，從而推翻政權；故裁定其被控的「企圖做出或準備做出一項具煽動意圖的行為」罪名成立。

這是七十八歲的古思堯第二度被控前述罪名，上一次是二○二二年時計畫抗議北京舉辦冬季奧運，當時也被判刑九個月。反共的古思堯是香港民主運動遭北京強力鎮壓後，為數不多仍滯留香港且敢於批評港府的運動人士，二○○○年以來已至少十二度入獄；據了解，古思堯罹患直腸癌末期，可能會在三、四月動手術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法