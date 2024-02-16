美援烏卡關 北約：勿讓中國更膽大妄為

北約秘書長史托騰柏格十四日呼籲美國國會眾議院通過援助烏克蘭與台灣等美國盟邦的法案，以免北京當局因俄羅斯打勝仗而膽大妄為，導致「今日烏克蘭，明日台灣」。圖為史托騰柏格十五日在北約總部主持北約防長會議。（歐新社）

2024/02/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格近日兩度呼籲美國國會眾議院通過內容包括協助台灣在內的烏克蘭軍援方案，以免中國因俄羅斯戰勝而更膽大妄為…「今日烏克蘭，明日可能是台灣」。

投資自身安全 籲美眾院通過

史托騰柏格十四日在訪問中告訴路透，他指望美國國會眾議院同意支持烏克蘭，「因為這（指援烏）不是慈善事業，是對我們自身安全的一項投資。」史托騰柏格強調，歐洲與加拿大也加大援烏力道，歐加對基輔經濟與軍事援助遠多於美國，但美國援助「仍至關重要」。

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史托騰柏格說，俄羅斯總統普廷若在烏戰中取勝，將對普廷本人與獨裁領導人發出以下訊息：他們可以透過動武遂其所願，「這將讓世界變得更危險，（以及讓）我們更脆弱…今日烏克蘭，明日可能是台灣。所以北京正密切關注烏克蘭發展」。

美國國會參議院十三日通過價值九五三．四億美元的軍援烏克蘭與其他美國盟友的法案，但控制眾院的共和黨人已暗示，不會輕易通過該法案；法案必須在國會參眾兩院過關才能送交拜登簽署立法。

史托騰柏格十五日在北約防長會議前再度論及此事，稱美國推遲新的援烏方案已傷害正在戰場上作戰的烏軍；美國未能就援烏有所定奪的影響有目共睹，但他預計美國能有所定奪，國會與眾院會同意繼續支持烏克蘭，若任由普廷總統打勝仗，這不僅對烏克蘭人不利、是悲劇，「對我們也很危險，世界將因此更危險，我們將更脆弱。」

史托騰柏格還說，他在近日訪問華府期間，看到在美國必須持續支持基輔上有廣泛共識…「我指望美國國會能藉由決定持續支持烏克蘭來反映此等支持」。

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