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台灣「完全民主」全球第10亞洲第1

根據經濟學人資訊社最新公布的二○二三民主指數，挪威連續十四年高居榜首。圖為挪威國王哈拉德五世（右二）去年十二月在王后與王儲夫婦陪伴下，於奧斯陸王宮會見來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（中）。（美聯社）

根據經濟學人資訊社最新公布的二○二三民主指數，挪威連續十四年高居榜首。圖為挪威國王哈拉德五世（右二）去年十二月在王后與王儲夫婦陪伴下，於奧斯陸王宮會見來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（中）。（美聯社）

2024/02/16 05:30

2023民主指數報告公布

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國「經濟學人資訊社」（EIU）十五日公布最新的「二○二三民主指數」報告，在全球一六七個國家地區中，台灣為「完全民主」，居亞洲之冠，在全球排第十，不僅在亞洲領先南韓（十六）、日本（廿二）等其他國家，也高於許多歐美國家排名，包括德國（十二）、英國（十八）、法國（廿三）、美國（廿九）等。

挪威連續第十四年位居榜首

EIU是英國《經濟學人》雜誌旗下研究機構，十五日發布「二○二三民主指數：衝突年代」報告，十分為滿分，挪威以「九．八一分」連續第十四年位居「民主指數」榜首，排名二至十名依序是紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭（九分）、台灣（八．九二分）。

相對地，中國在全球一六七個國家地區中排名末段班，與烏茲別克並列第一四八名，得分僅二．一二。

根據EIU報告，民主倒退的下滑趨勢自二○一六年開始，今年度指數反映了全球民主持續呈現倒退狀況，總分從二二年的「五．二九」下降至「五．二三」，為歷年最低。

全球近四成人口 活在威權下

根據EIU，全球只有不到八％人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達卅九．四％，比二○二二民主指數顯示卅六．九％要多。此外，今年是全球有超過一半人口參與選舉的「大選年」，但超過七十場選舉中，僅四十三場可被期待是自由且公平。

根據EIU，二○二三年唯一「民主指數」上升地區在西歐，全球廿四個「完全民主」國家中，有十五國位於西歐。加拿大是北美唯一的「完全民主」國家，美國則從一六年起就被歸類為「部分民主」。亞太地區有五國被列為「完全民主」，包括台灣、澳洲、紐西蘭、日本、南韓。

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