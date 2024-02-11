反抗性別不平等 泰勒絲旋風吹進中國

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」電影在中國上映，粉絲在戲院中揮舞螢光棒放聲歌唱。（法新社檔案照）

2024/02/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）魅力席捲全球，這股風潮如今也吹進近年來女性和多元族群（LGBTQ）權益倒退的中國。彭博指出，演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」在北京上映，為當地女性和LGBTQ人士提供了一個與中國國家主席習近平主政下保守風氣大相逕庭的宣洩管道。

報導提到，泰勒斯的表演和作品包含反抗性別不平等、提倡LGBTQ自由等元素，與中國近年不斷加強社會管控的態勢形成鮮明對比。例如官方因少子化問題嚴重，呼籲女性在婚育和家務上扮演更重要角色；壓制「#MeToo」運動；二○二二年中共中央政治局數十年來首次沒有女性參與等。

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泰勒絲在二○一四年的巡演中曾在上海開唱，門票一分鐘內售罄，寫下中國史上最快紀錄。同年推出的專輯「一九八九」加上其姓名縮寫「T.S.」，與中國極為敏感的「六四事件」年份及天安門廣場英文縮寫相同，一度引發政治議論。雖然最新一輪巡演沒有在中國演出，但演唱會電影已取得了一千三百萬美元（約四．一億台幣）的票房。

研究性別平等的倫敦國王學院資深講師伊凡斯表示，泰勒絲極富情緒感染力，能引起年輕人共鳴，讓他們更加關注性別議題。她描述，中國是一個傳統父權社會，女性會被期望遵從父親和丈夫。然而，許多受教育的中國女性逐漸對性騷擾、男性暴力和職場差別待遇表達批判。

除了社會、文化層面影響力，每名泰勒絲的粉絲在一場演唱會中，包含門票、住宿、機票和食物等花費約一千五百美元（約四．七萬台幣）。先前的巡演為美國創造五十四億美元驚人經濟效益。中國、香港此際則陷入經濟不振困境，以致香港特首李家超一月表示，會致力邀請泰勒絲等國際知名歌星赴港舉行演唱會，以提振經濟。

泰勒絲#巡迴演唱會#習近平

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