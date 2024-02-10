記憶力不好 拜登保留密件獲不起訴

美國總統拜登在白宮召開記者會，駁斥特別檢察官說他記憶力不好。（歐新社）

2024/02/10 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國司法部任命特別檢察官赫爾，調查總統拜登住家和舊辦公室存放有關阿富汗軍事和外交事務的機密文件案，八日做出不起訴的結論，認為證據不足以起訴拜登，但是檢方在報告中稱拜登是「記憶力不好的老年人」，令正競選連任的拜登怒火三丈，隨即召開記者會反駁。

赫爾在這份長達三四五頁的報告指出，拜登在卸任副總統後，「在身為平民時，蓄意保留機密資料，並且向代筆作家透露」，不過，基於一些因素，很難在排除合理懷疑下認定他有意違法，因此，不建議起訴。

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但是報告也說，現年八十一歲的拜登有時健忘，是「心存善意、記憶力不好的老年人」，在接受檢方詢問時，難以回想起他工作生涯和人生中的一些基本事實和一些重要日子，不記得什麼時候當副總統、甚至不記得罹癌的長子波伊是哪一年過世。

在距離大選僅九個月之際，檢方對拜登記憶力的說法，顯然投下政治炸彈，讓拜登的年紀問題再度成為焦點，也立刻被共和黨拿來作文章。聯邦眾議院議長強生等共和黨領袖發表聲明，這份報告顯示拜登「不適任」總統；共和黨全國委員會主席麥丹尼爾說，報告顯示拜登「心智衰退」，讓一名不記得自己人生重大事件的老人坐在橢圓形辦公室，「無疑地會讓美國更不安全」。

拜登在這份報告公布後一小時，馬上召開記者會，明顯對檢方提到長子早逝之事動怒，他說，「他們竟敢提那件事，這不關他們的事…我不需要任何人來提醒我，他（波伊）是什麼時候過世的」。拜登重申他從未不當地向任何人透露機密資訊，而且適任總統和競選連任，「我是老人，我知道我在幹嘛」，「我的記憶力很好」。

拜登強調自己記憶力沒問題，但是就在他被問到加薩問題時，又把埃及總統塞西，說成墨西哥總統。四日他把法國總統馬克宏說成是過世多年的密特朗；七日則把德國前總理梅克爾，說成已故德國前總理柯爾。

記憶力不好#拜登#保留密件

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