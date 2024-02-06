中國大學衝學術排名 濫發濫引劣質論文

（美聯社檔案照）

2024/02/06 05:30

洗數學論文 有些學校甚至沒數學系

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《科學》（Science）期刊指出，西班牙數學家多坎波（Domingo Docampo）一項未發表的研究顯示，中國、沙烏地阿拉伯等地數學學者，持續大量發表品質低劣的論文，並引用同儕論文，提高論文被引用的次數，從而衝高所屬大專院校的學術排名，其中有些甚至沒有數學系。這種「引用大軍」（citation cartels）的人為操作，導致這些學校每年被引用的數學論文數量，遠高於美國史丹佛、普林斯頓等傳統上在該領域擁有優良紀錄的大學。

西班牙維戈大學數學家多坎波是基於對大學排名系統的興趣，進行這項研究。過去幾年裡，他注意到全球專業資訊服務提供者「科睿唯安」（Clarivate）的高度被引用學者（HCRs）名單中，逐漸被較不知名的數學家佔據，「有些人的論文發表在正經的數學家不會去讀的期刊，引用那些論文的作品也沒有正經的數學家會去讀，而撰寫那些論文的人都來自數學業界無人知曉的機構」。

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多坎波深入研究科睿唯安過去十五年的數據，發現在二○○八至一○年間，加州大學洛杉磯分校（UCLA）和普林斯頓大學等機構發表的高度被引用數學論文（引用次數前一％）數量最多，分別為廿八篇和廿七篇，但在二一至二三年間，幾乎沒有數學研究傳統的機構取代上述名校，其中許多位於中國、沙烏地阿拉伯和埃及。在此期間，台灣的中國醫藥大學位居榜首，有九十五篇數學論文被高度引用，十年前則一篇都沒有。

引用者和論文作者 常來自同學術機構

多坎波發現的模式顯示，「引用大軍」正暗中動手腳，其中最能看出蹊蹺的地方是，引用次數最多的論文中，引用的學者通常和論文作者來自同一學術機構。例如，在二一至二三年間，中國的中國醫科大學和沙烏地阿拉伯的阿布杜勒阿齊茲國王大學所發表的論文被引用次數最多，但兩校也各自發表數百篇引用這些論文的研究。此外，這些研究還經常發表在「掠奪性期刊」（predatory journals）上。

根據政治大學圖書館的說法，掠奪性期刊會故意使用與知名期刊類似的刊名、假造很高的期刊影響係數、與知名會議選在同一天舉辦會議等欺騙手法，或利用「快速審查、保證刊登」等誘因來邀稿，讓研究人員一時不察，拱手交付研究稿件與投稿費用。

國際權威數學獎項「阿貝爾獎」（Abel Prize）委員會主席霍登（Helge Holden）也證實，「引用操作」確實廣泛存在，「有很多學者試圖以根本無法反映其科學研究品質的方式，透過人為操作提高其論文的被引用次數，理應受到譴責」。科睿唯安拒絕針對此一問題發表評論，但已決定將數學家排除在最新HCRs名單外。

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