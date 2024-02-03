隊名少了中國 「香港隊」退電競賽

因隊名未能被標示為「中國香港」，香港足球總會突宣布退出卡達電競亞洲盃。圖為中國五星國旗與香港特別行政區的紫荊花區旗。（法新社檔案照）

2024/02/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕一日在卡達開幕的電競亞洲盃，因香港足球總會就遊戲軟體未將隊名標示為「中國香港」（Hong Kong, China），與主辦方交涉未果，宣布退賽。港足總稱此決定是依照「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的指引和建議」所做。但據「自由亞洲電台」報導，無論新、舊指引皆無相關規定。有香港隊隊員對此感到心灰意冷，批評港府沒將運動員榮譽放在首位。

重返電競亞洲盃未能出賽 隊員心灰意冷

電競亞洲盃為亞洲盃足球賽連袂賽事，使用日本科樂美（KONAMI）遊戲軟體「eFootball 2024」進行。雖然香港已在正賽出局，但本屆是港隊自一九六八年後重返亞洲盃，仍令球迷歡欣鼓舞，也對電競賽抱持期待。未料港足總在開幕日聲明宣布，賽事採用的遊戲軟體未能正確顯示「中國香港」，與主辦方數日協商後未能妥善處理，基於指引和建議決定退賽。

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港足總會長貝鈞奇受訪時表示，退賽是為避免引起不必要的糾紛、爭議，或是因違反指引遭受懲罰，後續會待隊伍回港再溝通，並向港協暨奧委會提交報告。自由亞洲電台則指，港協暨奧委會網站的指引僅寫道「確保國家和特區象徵獲得必須的尊重」，沒有未標示「中國香港」就得退賽的規定。新增的「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引」，也只提及體育總會須確保國際賽事中使用正確版本的國歌和區旗。

化名Peter的港隊成員接受自由亞洲電台訪問時，先對電競項目卻是給足球總會管理一事感到不解；即便如此，官方也沒有把榮譽擺在第一位，坦言遇上類似事件也沒有人能夠傾訴。

網友質疑，阿根廷球星梅西訪港參加表演賽，香港足總的宣傳傳單一律稱「香港隊」，明顯是兩套標準。對此，貝鈞奇回應，稱香港隊是口頭稱呼，並非官方說法，若是正規國際賽事就要遵守規範。

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