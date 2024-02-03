疑選票考量 拜登斥以屯民暴力 制裁4人

爭取連任的美國總統拜登一日訪問阿拉伯裔民眾占五％人口的密西根州，當天透過行政命令制裁以國屯民暴力危及約旦河西岸平民。（法新社）

2024/02/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統拜登一日抨擊，約旦河西岸巴勒斯坦平民及以色列和平運動人士受到以色列屯墾區居民的暴力攻擊，已達令人無法忍受程度後，下令對以國四名屯墾區極端猶太人士祭出金融與旅遊制裁。

紐約時報指出，此一對美國在中東最親密盟邦的罕見制裁行動具有兩個目的，一是施壓以色列總理納坦雅胡在軍事行動上自制，二是爭取國內阿拉伯裔美國人的選票。

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根據美國白宮一日發布的行政命令，拜登直指「西岸的局勢─特別是極端主義屯墾區居民的高度暴力行為、人民和村落被迫流離失所以及財產遭到破壞─已達無法容忍的程度，並對約旦河西岸和加薩、以色列以及更廣泛的中東地區和平、安全與穩定構成嚴重威脅」，「破壞了美國的外交政策目標」。

美國國務院隨後宣布，追究威脅西岸和平、安全和穩定導致至少十死的當中四人「有害」行徑的責任，包括實施金融制裁，凍結其在美資產並禁止美國人與之交易，點名查斯代（David Chai Chasdai）放火焚屋燒死一名巴人、丹吉勒（Einan Tanjil）投石持棒攻擊巴勒斯坦農民和以色列社會運動人士、齊徹曼（Zicherman）襲擊以色列社運者及其車輛、李威（Yinon Levi）在當地製造恐怖氣氛。

美國國務卿布林肯警告以方，切勿採取危及巴勒斯坦最終建國的行動。美國國務院發言人米勒則證實，以國已起訴當中三人；惟若無進一步措施，「我們必要時將毫不猶豫採取更多行動」。但納坦雅胡不滿美國制裁，強調「以色列對世界各地所有違法的以色列人都會採取行動，因此沒有必要採取非常措施」，聲稱約旦河西岸「絕大多數」公民守法。

爭取密州數十萬阿裔選民支持

拜登一日走訪的關鍵搖擺州密西根州有數十萬阿拉伯裔選民，上次大選他在密州以十五萬多票之差擊敗川普。由於拜登支持以色列進軍加薩走廊，去年底一項民調顯示，他在阿拉伯裔選民的支持度已從五十九％跌至十七％。

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