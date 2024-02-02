教授學習古蘭經 維族女被判刑20年

衛報披露，自2014年以來，包括宗教領袖在內的數十萬維吾爾族婦女在新疆被捕遭到監禁，有400多名婦女，有些已經80幾歲，因穿著宗教服裝、獲取或傳播宗教知識而被判刑。（路透檔案照）

2024/02/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國《衛報》一日報導，一份分析中國警方外流檔案的報告顯示，在少數民族遭政府極力打壓的新疆維吾爾自治區，當地二○一四年以來估計有數十萬維族女性宗教領袖遭逮捕監禁，其中一些年長者甚至因幾十年前宗教行為而被拘留。僅因穿著宗教服飾、獲取或傳播宗教知識，即遭警方拘留的婦女多達四百餘人，部分甚至為八旬老嫗。

數十萬維族女性遭囚 最老80歲

總部位於美國的「維吾爾人權項目」研究人員指出，學習伊斯蘭教經典《古蘭經》而被判刑仍佔最大宗，估計有數十萬名維族女性被拘。中國政府將信奉伊斯蘭教的維族穆斯林視為極端主義、分離主義者，更將維族女性宗教領袖形容成「宗教極端主義的騙子」。

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《衛報》表示，此為關於維族女性宗教領袖遭遇的全球首份分析報告，引用的警方檔案二○二二年即由英國廣播公司（BBC）等媒體披露。據報導，從穿著「非法宗教服裝」、購買或家中保存宗教書籍、參加「非法宗教聚會」，甚至組織沒有音樂的婚禮，都是中共眼中宗教極端主義的標誌。

報導列舉相關案例，包括七十歲的伊明（Patihan Imin）一七年被判入獄六年，「罪行」包括一九六七年四至五月學習《古蘭經》、二○○五至一四年穿著宗教服裝，以及家裡存放《古蘭經》電子閱讀器。梅梅特（Ezizgul Memet）被控於一九七六年二月「前後」，當時才五、六歲的她與母親一起學習經文三天，一七年七月為此被拘，判處十年監禁。

已知被判入獄最久的受刑者，則是卅五歲的羅齊（Aytila Rozi），她○七年在中國工作期間學習閱讀《古蘭經》、○九至一一年與一小群婦女一起教授和學習《古蘭經》，為此被判入獄廿年。

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