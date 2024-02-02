中國跨國鎮壓 留美生最大威脅

美國波士頓柏克萊音樂學院廿五歲中國籍學生吳嘯雷，涉嫌跟蹤威脅主張中國民主自由的女同學，被裁定「網路跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」成立。（路透檔案照）

2024/02/02 05:30

自由之家指專制政權在校園恐嚇

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國官方資助的非政府組織「自由之家」一月卅一日發布《解決美國校園的跨國鎮壓行為》報告，直指外國獨裁政權於美國各地校園恐嚇、監視、騷擾國際學生、訪問學者與教職員工以箝制異議，其中又以中國為在美留學生心頭最大患。根據「自由之家」去年四月六日發表的分析數據，二○一四至二二年間，至少有卅八個政府在九十一個國家發生八五四起暗殺、襲擊、拘留、非法驅逐等跨國鎮壓事件，其中三成共計二五三起為中國出手。

越境箝制僑民 成校園日常

報告指出，外國政府越境箝制僑民異議的「跨國鎮壓」，已成美國校園日常，透過實體、數位並進的一系列策略，對國際學生、訪問學者和教職員工展開監視、騷擾、攻擊、威脅，並鎖定其居住於母國的家人進行報復，影響美國高等教育機構上百萬國際學生人身安全、心理健康和學術自由甚鉅。除了中國構成最大威脅，埃及、印度、盧安達、沙烏地阿拉伯政府也對國際學生和教職員工極盡網路騷擾、數位監控、駭客、間諜軟體、威脅恐嚇其祖國親友之能事。

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校園缺乏保護 急需配套

「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Michael J.Abramowitz）表示，來到美國善用高等教育體系的年輕學子正遭受一些最壞的侵犯人權者跟蹤與騷擾，「許多學院和大學缺乏保護他們免受獨裁政權持續威脅的工具。管理人員需要更好地了解跨國鎮壓樣貌，並制定保護校園社區成員的策略。」

「自由之家」建議美國大學校方，應定義跨國鎮壓及確認其在校園的常見策略並加以宣導；另外應制定跨國鎮壓事件發生時的通報程序；公開譴責發動跨國鎮壓的外國政府行徑，並對目標個人表達聲援立場；以及聲明高等學府對保護學術自由、言論自由和結社自由的承諾。

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