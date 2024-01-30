全球滲透 中國YouTube假頻道散播親中反美論

法國媒體調查指出，YouTube去年下半年出現十幾個「親中反美」的法語假頻道，以人工智慧生成的配音和照片，散布錯誤與垃圾內容，企圖形塑國際輿論。圖為這類假頻道之一「中國建構的地平線」（Horizons Bâtis en Chine）。（擷取自YouTube）

2024/01/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣在這次大選期間飽受中國資訊戰攻擊，包括透過大量假影片影響輿論。法國「世界報」（Le Monde）近日也揭穿中國的「皮影戲」（Shadow Play）伎倆，指社群平台YouTube去年下半年出現十幾個「親中反美」的法語假頻道，以人工智慧（AI）生成的配音和照片，散布錯誤與垃圾內容，企圖以新型的影響力作戰，形塑國際輿論。

中央社引述調查報導，這些YouTube假頻道一致對中國經濟、產業極盡讚揚。例如，擁有五萬人訂閱的「蘇菲解密」（Sophie decrype），即擅於利用聳動縮圖和標題吸引觀眾，如「拜登簽下美國經濟的死刑判決」、「普廷讓西方顫抖」等，藉此吹捧中國經濟策略，嘲諷美國害怕中國科技崛起，並揶揄使用美元及購買美債的國家都將沉淪；所有影片累計超過兩百萬觀看次數。

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其他同樣採用「影片文章」方式對法語觀眾行銷中國利益的頻道，還包括「連結世界」（Monde connecte）、「地緣經濟脈動」（Pulsations geoeconomiques）、「360視角」（360 Vision）、「最後一刻」（Derniere Minute）等，且這些頻道之間也交叉宣傳以增加流量。

據了解，上述頻道有些以誇大且前後不一的論述強調中國產業的優勢，有些則聚焦國際地緣政治議題，主要立場為親俄羅斯和伊朗，同時抨擊美國。它們大多成立於去年下半年，不僅幾乎找不到製作方的聯繫方式，連「蘇菲解密」等頻道的大頭貼都是從網路上竊取，使用的也都是合成聲音。

可疑頻道由外包公司製作 金主難追蹤

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）去年底發表的報告指出，二○二二年中開始，YouTube出現異常龐大的英語頻道，共有四五○○多部傳播親中反美言論的影片，累計七十三萬人訂閱與一．二億次觀看。

世界報接洽YouTube提供八個可疑的法語頻道，而其中七個已被註銷；目前仍難以得知幕後操盤手，推測是由外包公司製作，無法追蹤到上游金主。ASPI也指出，這些頻道更可能是接受北京指導、資助或鼓勵而運作的商業人士出面製作。

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